“Lo de Myrna fue un femicidio”: piden justicia por el crimen de una querida docente de Rawson

El homicidio de la auxiliar docente Myrna Maidana comenzará a ser juzgado el próximo martes mediante el sistema de juicio por jurados, instancia en la que vecinos deberán definir si el imputado Pablo Moyano es culpable o inocente. Mientras la familia reclama que el hecho sea considerado femicidio, la defensa del acusado busca que se caratule como homicidio en ocasión de robo, lo que implicaría una pena considerablemente menor.

En diálogo con Radio 3, Eliana Vera, compañera de la víctima, confirmó que el proceso comenzará el 10 de diciembre a las 9. “Nosotros, siempre con la autorización de la familia, estamos invitando a la comunidad y a las organizaciones a acompañarnos porque el abogado defensor quiere ir por otra pena, y nosotras presionamos por perpetua. Sabemos perfectamente que esto fue un femicidio”, expresó.

Myrna fue asesinada en su casa por Pablo Moyano (foto de abajo) con quien tuvo una relación de unos meses tras conocerse por la plataforma Tinder. La mujer quiso cortar la relación, pero el hombre no lo aceptaba. La asesinó el 6 de junio del año pasado tras esperarla en su casa. La golpeó y la estranguló. Después cargó algunos electrodomésticos en su auto para simular un robo. Fue detenido en Trelew a las pocas horas de cometido el femicidio.

Eliana recordó además que el caso generó un fuerte impacto en Rawson por la violencia del hecho y por el vínculo previo entre Maidana y el acusado. “Myrna había tenido una relación con Moyano. Ella quería terminarla y él no aceptaba. La esperó en su casa, se llevó sus cosas en el auto e intentó fingir un robo. Todo eso está en la causa, todo el mundo lo supo”, afirmó. La investigación preliminar sostiene que, tras cometer el crimen, el imputado cargó electrodomésticos y pertenencias de la víctima y se trasladó hasta Trelew simulando una mudanza.

La compañera de la víctima recordó también la secuencia de alerta que derivó en la búsqueda de Myrna. “Ese día no fue a trabajar, no respondía los mensajes ni las llamadas. Ella nunca tenía el teléfono apagado. Nos empezamos a movilizar, fuimos a su casa y a las 8 de la noche me llaman para contarme la situación más desagradable que vivimos”, relató. El cuerpo fue hallado el 11 de junio de 2024, fecha que marcó el inicio de una investigación que aún conmueve a la comunidad educativa.

De acuerdo con la Fiscalía, en el expediente figuran elementos que se ventilarán en el juicio: signos de violencia extrema, la simulación del robo y el traslado de objetos personales al lugar donde residía el imputado en Trelew. Testigos también declararán sobre el hallazgo del vehículo de la víctima en cercanías de Gaiman y el presunto desplazamiento del acusado en transporte público tras abandonar el auto.

La convocatoria de familiares, amigos y compañeros será especialmente fuerte para el último día del juicio, cuando se espera el veredicto. “Es un caso que no puede pasar desapercibido. El impacto fue enorme y todavía lo estamos transitando. Pedimos a los jurados que escuchen bien, que observen bien, y que la justicia sea la que Myrna merece”, finalizó Vera, quien reiteró que esperan una sentencia ejemplificadora.