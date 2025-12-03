Golpe comando a concesionaria en Trelew

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, brindó detalles exclusivos tras el intento de asalto frustrado a una concesionaria de Volkswagen en Trelew, revelando que la clave del fracaso del golpe fue la presencia de Servicio de Policía adicional. Iturrioz se mostró crítico con la planificación delictiva, sugiriendo que los autores "conocen el movimiento, pero a medias".

El hecho ocurrió en pleno horario comercial, cerca de las 10:30 de la mañana. Tres sujetos ingresaron al local por una puerta que, según el Ministro, estaba "abierta accidentalmente". Los asaltantes lograron hacer que una administrativa se tirara al piso, pero la acción se detuvo abruptamente. Al mirar hacia el sector de valores, los delincuentes advirtieron la presencia de dos efectivos policiales contratados por la firma, lo que provocó una huida inmediata que duró, según Iturrioz, apenas "seis o siete segundos". El funcionario confirmó que se presume que al menos uno de los tres sujetos portaba un arma de puño, pero aseguró que no hubo disparos ni se ejerció violencia física contra el personal, quienes, si bien quedaron asustados, lo consideraron "con suerte" por la rapidez del final.

El Ministro destacó que la firma automotriz habitualmente contrata el Servicio de Policía adicional para el traslado de valores, un detalle que, según su análisis, los ladrones ignoraron: "Si conocerían bien los detalles del operatorio, sabrían que iban a fallar".

Sobre el perfil de los autores, que no estaban encapuchados (usaban gorras) y se movilizaban en un vehículo ya identificado, Iturrioz deslizó que podría tratarse de "delincuencia de poca monta" o sujetos "muy desesperados para tener recursos financieros". El titular de Seguridad conectó esta desesperación con los recientes golpes al narcotráfico en la provincia. Explicó que las incautaciones policiales obligan a quienes manejan ese negocio a "recuperar dinero" para poder pagar los estupefacientes que se les secuestraron.

Iturrioz afirmó que un "operativo cerrojo" se activó inmediatamente de forma "eficiente" para dar con los tres sujetos que se retiraron por la misma puerta por la que entraron. Si bien las cámaras de seguridad son analizadas, el Ministro reconoció que este hecho, que "preocupa a esta hora", pone de manifiesto la "impunidad" con la que actúan los delincuentes en el Valle.

E.B.W.