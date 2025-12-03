17°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales TrelewasaltoGolpe Comando
03 de Diciembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Golpe comando a concesionaria en Trelew

Ladrones armados se fugaron tras un asalto de segundos al advertir la presencia de policías en el lugar por traslado de valores. No hubo heridos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, brindó detalles exclusivos tras el intento de asalto frustrado a una concesionaria de Volkswagen en Trelew, revelando que la clave del fracaso del golpe fue la presencia de Servicio de Policía adicional. Iturrioz se mostró crítico con la planificación delictiva, sugiriendo que los autores "conocen el movimiento, pero a medias".

 

El hecho ocurrió en pleno horario comercial, cerca de las 10:30 de la mañana. Tres sujetos ingresaron al local por una puerta que, según el Ministro, estaba "abierta accidentalmente". Los asaltantes lograron hacer que una administrativa se tirara al piso, pero la acción se detuvo abruptamente. Al mirar hacia el sector de valores, los delincuentes advirtieron la presencia de dos efectivos policiales contratados por la firma, lo que provocó una huida inmediata que duró, según Iturrioz, apenas "seis o siete segundos". El funcionario confirmó que se presume que al menos uno de los tres sujetos portaba un arma de puño, pero aseguró que no hubo disparos ni se ejerció violencia física contra el personal, quienes, si bien quedaron asustados, lo consideraron "con suerte" por la rapidez del final.

 

El Ministro destacó que la firma automotriz habitualmente contrata el Servicio de Policía adicional para el traslado de valores, un detalle que, según su análisis, los ladrones ignoraron: "Si conocerían bien los detalles del operatorio, sabrían que iban a fallar".

 

Sobre el perfil de los autores, que no estaban encapuchados (usaban gorras) y se movilizaban en un vehículo ya identificado, Iturrioz deslizó que podría tratarse de "delincuencia de poca monta" o sujetos "muy desesperados para tener recursos financieros". El titular de Seguridad conectó esta desesperación con los recientes golpes al narcotráfico en la provincia. Explicó que las incautaciones policiales obligan a quienes manejan ese negocio a "recuperar dinero" para poder pagar los estupefacientes que se les secuestraron.

 

Iturrioz afirmó que un "operativo cerrojo" se activó inmediatamente de forma "eficiente" para dar con los tres sujetos que se retiraron por la misma puerta por la que entraron. Si bien las cámaras de seguridad son analizadas, el Ministro reconoció que este hecho, que "preocupa a esta hora", pone de manifiesto la "impunidad" con la que actúan los delincuentes en el Valle.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ‘Calladita la boca’: Comenzó el juicio al médico acusado de abusar de una paciente en su consultorio
2
 Construyeron un paraíso en la Comarca Andina y el divorcio lo cambió todo
3
 Desmantelaron un kiosco de drogas tras una investigación que inició con una encomienda interceptada en Esquel
4
 Taccetta lanza un plan de quita de impuestos para reactivar la economía y generar empleo local
5
 "Te voy a cag... a tiros”: Condenaron a un vecino por intimidar a otro frente a un comercio
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -