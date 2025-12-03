14°
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
03 de Diciembre de 2025
economia
Por Redacción Red43

El Gobierno definió por decreto el nuevo esquema de aumentos del salario mínimo

Ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, la Secretaría de Trabajo estableció diez incrementos mensuales del SMVM entre noviembre de 2025 y agosto de 2026 y actualizó el cálculo de la prestación por desempleo.
Por Redacción Red43

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirá entre noviembre de 2025 y agosto de 2026. La medida, publicada en la Resolución 9/2025, se tomó de manera unilateral luego de que el Consejo del Salario no alcanzara un acuerdo entre sindicatos y empresarios.

 

El plan prevé diez aumentos consecutivos: el salario mínimo parte de $328.400 en noviembre de 2025 y finalizará en $376.600 en agosto de 2026. El valor por hora comienza en $1642 y llegará a $1883 en el último tramo. Los incrementos alcanzan a trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, al personal agrario y a empleados del sector público nacional.

 

La resolución también modifica la prestación por desempleo, que se calculará como el 75% del salario neto más alto percibido en los últimos seis meses de empleo. Además, el monto no podrá ser inferior al 50% ni superar el 100% del salario mínimo vigente.

 

Los ajustes se aplicarán automáticamente según el cronograma establecido.

 

 

R.G.

 

