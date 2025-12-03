El Gobierno definió por decreto el nuevo esquema de aumentos del salario mínimo

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirá entre noviembre de 2025 y agosto de 2026. La medida, publicada en la Resolución 9/2025, se tomó de manera unilateral luego de que el Consejo del Salario no alcanzara un acuerdo entre sindicatos y empresarios.

El plan prevé diez aumentos consecutivos: el salario mínimo parte de $328.400 en noviembre de 2025 y finalizará en $376.600 en agosto de 2026. El valor por hora comienza en $1642 y llegará a $1883 en el último tramo. Los incrementos alcanzan a trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, al personal agrario y a empleados del sector público nacional.

La resolución también modifica la prestación por desempleo, que se calculará como el 75% del salario neto más alto percibido en los últimos seis meses de empleo. Además, el monto no podrá ser inferior al 50% ni superar el 100% del salario mínimo vigente.

Los ajustes se aplicarán automáticamente según el cronograma establecido.

R.G.