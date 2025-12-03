Este 5 de diciembre Trevelin celebra su aniversario fundacional

Cada 5 de diciembre, Trevelin celebra su aniversario fundacional, fecha que fue establecida oficialmente como 5 de diciembre de 1918 mediante la Ordenanza N.º 1635/2018 del Honorable Concejo Deliberante. La normativa, aprobada en el marco del centenario del pueblo, se basó en una exhaustiva investigación histórica impulsada por la Comisión de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, que permitió fijar este día como referencia formal del nacimiento institucional de nuestra localidad.

La elección de esta fecha se apoya en los procesos que dieron origen al pueblo a fines del siglo XIX, cuando las primeras familias galesas asentadas en el Valle 16 de Octubre consolidaron la vida comunitaria, las primeras actividades productivas y los vínculos sociales que dieron forma a la identidad del “Pueblo del Molino”.

Según detalla la Ordenanza N.º 1635/2018, el 5 de diciembre de 1918 marca el momento en que, mediante escritura pública N.º 352, las familias pioneras —entre ellas John Daniel Evans, Thomas Morgan, Elías Owen y Margaret Pierce de Jones— adquirieron la Legua 14 al Sr. David Roberts y reservaron una porción de terreno para establecer el poblado. A partir de esa reserva se conformó la primera Comisión de Fomento de Trevelin, dando inicio a la organización institucional, administrativa y social del lugar.

En sus considerandos, la normativa expresa: “Determínese como fecha fundacional de Trevelin el día 5 de diciembre del año 1918, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente normativa.”

Esta definición no solo otorga un marco histórico y jurídico al nacimiento del pueblo, sino que reafirma la voluntad de preservar su identidad cultural y comunitaria.

A 107 años de aquel acontecimiento, la Municipalidad de Trevelin y la Asociación Galesa 16 de Octubre invitan a vecinas, vecinos, instituciones, escuelas y visitantes a participar del acto central, un encuentro de memoria, historia y pertenencia, que pondrá en valor las raíces galesas y el espíritu solidario que dieron origen al pueblo.

