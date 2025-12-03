14°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad TrevelinANIVERSARIO TREVELIN
03 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Este 5 de diciembre Trevelin celebra su aniversario fundacional

La Municipalidad de Trevelin y la Asociación Galesa 16 de Octubre invitan al acto por el 107° aniversario de la Fundación de Trevelin, que se realizará el viernes 5 de diciembre a las 10 hs en la Plaza Coronel Fontana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 5 de diciembre, Trevelin celebra su aniversario fundacional, fecha que fue establecida oficialmente como 5 de diciembre de 1918 mediante la Ordenanza N.º 1635/2018 del Honorable Concejo Deliberante. La normativa, aprobada en el marco del centenario del pueblo, se basó en una exhaustiva investigación histórica impulsada por la Comisión de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, que permitió fijar este día como referencia formal del nacimiento institucional de nuestra localidad.

 

La elección de esta fecha se apoya en los procesos que dieron origen al pueblo a fines del siglo XIX, cuando las primeras familias galesas asentadas en el Valle 16 de Octubre consolidaron la vida comunitaria, las primeras actividades productivas y los vínculos sociales que dieron forma a la identidad del “Pueblo del Molino”.

 

Según detalla la Ordenanza N.º 1635/2018, el 5 de diciembre de 1918 marca el momento en que, mediante escritura pública N.º 352, las familias pioneras —entre ellas John Daniel Evans, Thomas Morgan, Elías Owen y Margaret Pierce de Jones— adquirieron la Legua 14 al Sr. David Roberts y reservaron una porción de terreno para establecer el poblado. A partir de esa reserva se conformó la primera Comisión de Fomento de Trevelin, dando inicio a la organización institucional, administrativa y social del lugar.

 

En sus considerandos, la normativa expresa: “Determínese como fecha fundacional de Trevelin el día 5 de diciembre del año 1918, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente normativa.”

 

Esta definición no solo otorga un marco histórico y jurídico al nacimiento del pueblo, sino que reafirma la voluntad de preservar su identidad cultural y comunitaria.

 

A 107 años de aquel acontecimiento, la Municipalidad de Trevelin y la Asociación Galesa 16 de Octubre invitan a vecinas, vecinos, instituciones, escuelas y visitantes a participar del acto central, un encuentro de memoria, historia y pertenencia, que pondrá en valor las raíces galesas y el espíritu solidario que dieron origen al pueblo.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente e incendio vehicular: Dos intervenciones en pocas horas sobre la Ruta 45
2
 ‘Calladita la boca’: Comenzó el juicio al médico acusado de abusar de una paciente en su consultorio
3
 La fuerza aérea recibe el primer lote de 6 Cazas F-16 con apoyo de EE. UU
4
 Esteban Bullrich redobla su compromiso y anuncia su candidatura presidencial para 2027
5
 Desmantelaron un kiosco de drogas tras una investigación que inició con una encomienda interceptada en Esquel
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -