“Huellas y Latidos”: el ISET 815 inauguró su muestra fotográfica en el Melipal

El Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) N° 815 inauguró este martes 2 de diciembre la muestra fotográfica “Huellas y Latidos” en el Centro Cultural Esquel Melipal, con una gran convocatoria y entrada libre y gratuita.

La exposición reúne producciones de estudiantes de 2° año de la Tecnicatura Superior en Producción de Multimedios, realizadas en el marco de la cátedra de Fotografía e impulsadas por la docente Carolina Ponce. Los trabajos recorren la localidad desde una mirada sensible, curiosa y comprometida, dando cuenta del proceso de aprendizaje colectivo y de la diversidad creativa de cada autor y autora.

El ISET 815 agradeció especialmente el acompañamiento del público, en particular de familiares y amigos, y reafirmó su compromiso con la producción cultural y artística local. “Huellas y Latidos” invita a descubrir nuevas perspectivas a través de la técnica fotográfica y la expresión personal de sus jóvenes realizadores.

R.G.