14°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelISET 815Muestra fotográfica
03 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

“Huellas y Latidos”: el ISET 815 inauguró su muestra fotográfica en el Melipal

Estudiantes de la Tecnicatura en Producción de Multimedios presentaron una serie de trabajos que recorren Esquel con mirada creativa y compromiso social.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) N° 815 inauguró este martes 2 de diciembre la muestra fotográfica “Huellas y Latidos” en el Centro Cultural Esquel Melipal, con una gran convocatoria y entrada libre y gratuita.

 

La exposición reúne producciones de estudiantes de 2° año de la Tecnicatura Superior en Producción de Multimedios, realizadas en el marco de la cátedra de Fotografía e impulsadas por la docente Carolina Ponce. Los trabajos recorren la localidad desde una mirada sensible, curiosa y comprometida, dando cuenta del proceso de aprendizaje colectivo y de la diversidad creativa de cada autor y autora.

 

El ISET 815 agradeció especialmente el acompañamiento del público, en particular de familiares y amigos, y reafirmó su compromiso con la producción cultural y artística local. “Huellas y Latidos” invita a descubrir nuevas perspectivas a través de la técnica fotográfica y la expresión personal de sus jóvenes realizadores.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente e incendio vehicular: Dos intervenciones en pocas horas sobre la Ruta 45
2
 ‘Calladita la boca’: Comenzó el juicio al médico acusado de abusar de una paciente en su consultorio
3
 La fuerza aérea recibe el primer lote de 6 Cazas F-16 con apoyo de EE. UU
4
 Esteban Bullrich redobla su compromiso y anuncia su candidatura presidencial para 2027
5
 Desmantelaron un kiosco de drogas tras una investigación que inició con una encomienda interceptada en Esquel
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -