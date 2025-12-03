17°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelappATI EsquelIncendios
03 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: nueva app para reportar incendios con fotos y ubicación en tiempo real

Con fotos, ubicación precisa e inteligencia artificial, la app municipal busca agilizar la detección de incendios y mejorar la coordinación entre Bomberos y organismos de emergencia. Cualquier vecino puede reportar un incidente.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Modernización del Estado, presentó una herramienta web y app de Alerta Temprana de Incendios (ATI Esquel), desarrollada íntegramente por el municipio y destinada a fortalecer la respuesta ante posibles focos ígneos en una temporada de verano que se prevé compleja.

 


El director de Modernización, Gustavo Tenuto, explicó que la iniciativa surge como un aporte concreto frente al riesgo de incendios en la región y cumple con un compromiso previamente asumido por el intendente. En esta fase 1, experimental, el sistema permitirá a los ciudadanos realizar alertas desde sus celulares, enviando ubicación geográfica y fotografías. Esa información llegará a los servidores municipales y podrá ser visualizada por distintos organismos, entre ellos Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía y Salud. 

 


Uno de los elementos centrales de la plataforma ATI Esquel es un mapa de monitoreo en tiempo real, donde los bomberos pueden observar la ubicación del denunciante y evaluar rápidamente la situación. A partir de cada alerta, el personal autorizado puede, incluso, crear incidentes propios, describir un foco de incendio, estimar su distancia y activar una herramienta especialmente destacada: una elipse generada por inteligencia artificial, que proyecta la posible propagación del fuego según las condiciones climáticas del momento.
Tenuto detalló que esta IA utiliza datos de viento y otras variables provistas en tiempo real por un servicio meteorológico externo, y que en los próximos años se sumará información de un sistema de microestaciones meteorológicas que Nación instalará a lo largo de la Ruta 40. Esquel, además, fue declarada Observatorio Nacional del Clima en la Ruta 40, lo que permitirá mejorar la precisión de los datos utilizados por la app.

 


Otro aspecto importante del sistema es el mecanismo para evitar falsas alarmas. Las alertas no serán anónimas: cada reporte llevará el nombre del ciudadano que lo emite, y los bomberos podrán calificar su fiabilidad según la veracidad de la información recibida. De esta manera, se busca fomentar la responsabilidad y, con el tiempo, identificar a usuarios confiables que colaboren con datos precisos.

 


La plataforma también incorpora un módulo exclusivo para la protección del personal bomberil. Los equipos designados para el combate del fuego contarán con una app que enviará su geolocalización en tiempo real, con un consumo mínimo de batería. Esto permitirá a los mandos seguir los movimientos de cada integrante, definir zonas de ataque y enviar alertas cuando deban retirarse o acercarse a un área crítica.

 


Durante la presentación se mostró un recorrido de prueba realizado minutos antes, donde pudo observarse cómo el sistema registra cada desplazamiento con exactitud. Esta función representa un avance importante en materia de seguridad operativa.

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ‘Calladita la boca’: Comenzó el juicio al médico acusado de abusar de una paciente en su consultorio
2
 Construyeron un paraíso en la Comarca Andina y el divorcio lo cambió todo
3
 Desmantelaron un kiosco de drogas tras una investigación que inició con una encomienda interceptada en Esquel
4
 Taccetta lanza un plan de quita de impuestos para reactivar la economía y generar empleo local
5
 "Te voy a cag... a tiros”: Condenaron a un vecino por intimidar a otro frente a un comercio
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -