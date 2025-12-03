Esquel: nueva app para reportar incendios con fotos y ubicación en tiempo real

La Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Modernización del Estado, presentó una herramienta web y app de Alerta Temprana de Incendios (ATI Esquel), desarrollada íntegramente por el municipio y destinada a fortalecer la respuesta ante posibles focos ígneos en una temporada de verano que se prevé compleja.



El director de Modernización, Gustavo Tenuto, explicó que la iniciativa surge como un aporte concreto frente al riesgo de incendios en la región y cumple con un compromiso previamente asumido por el intendente. En esta fase 1, experimental, el sistema permitirá a los ciudadanos realizar alertas desde sus celulares, enviando ubicación geográfica y fotografías. Esa información llegará a los servidores municipales y podrá ser visualizada por distintos organismos, entre ellos Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía y Salud.



Uno de los elementos centrales de la plataforma ATI Esquel es un mapa de monitoreo en tiempo real, donde los bomberos pueden observar la ubicación del denunciante y evaluar rápidamente la situación. A partir de cada alerta, el personal autorizado puede, incluso, crear incidentes propios, describir un foco de incendio, estimar su distancia y activar una herramienta especialmente destacada: una elipse generada por inteligencia artificial, que proyecta la posible propagación del fuego según las condiciones climáticas del momento.

Tenuto detalló que esta IA utiliza datos de viento y otras variables provistas en tiempo real por un servicio meteorológico externo, y que en los próximos años se sumará información de un sistema de microestaciones meteorológicas que Nación instalará a lo largo de la Ruta 40. Esquel, además, fue declarada Observatorio Nacional del Clima en la Ruta 40, lo que permitirá mejorar la precisión de los datos utilizados por la app.



Otro aspecto importante del sistema es el mecanismo para evitar falsas alarmas. Las alertas no serán anónimas: cada reporte llevará el nombre del ciudadano que lo emite, y los bomberos podrán calificar su fiabilidad según la veracidad de la información recibida. De esta manera, se busca fomentar la responsabilidad y, con el tiempo, identificar a usuarios confiables que colaboren con datos precisos.



La plataforma también incorpora un módulo exclusivo para la protección del personal bomberil. Los equipos designados para el combate del fuego contarán con una app que enviará su geolocalización en tiempo real, con un consumo mínimo de batería. Esto permitirá a los mandos seguir los movimientos de cada integrante, definir zonas de ataque y enviar alertas cuando deban retirarse o acercarse a un área crítica.



Durante la presentación se mostró un recorrido de prueba realizado minutos antes, donde pudo observarse cómo el sistema registra cada desplazamiento con exactitud. Esta función representa un avance importante en materia de seguridad operativa.

E.B.W.