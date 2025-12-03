Carina Estefanía, con rotundo respaldo, asume la presidencia de la Red de Mujeres para la Justicia

La Red de Mujeres para la Justicia llevó adelante, este 1° de diciembre, su Asamblea General Ordinaria en la biblioteca de los Tribunales provinciales de Rosario, donde se discutieron los estados contables de los períodos 2024 y 2025, se presentaron los informes de gestión y se realizó la renovación de autoridades.



Tras la asamblea, se desarrolló el acto eleccionario en el cual se presentaron dos listas: La Red Somos Todas y la Lista Federal.



La Lista Federal, encabezada por la jueza de la Cámara Penal de la ciudad de Esquel y titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Chubut, Carina Estefanía, resultó ganadora con más del 74% de acompañamiento. La lista rival, La Red Somos Todas, estuvo encabezada por Karina Andrade, jueza del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires.



La nueva conducción asumirá el período institucional 2025–2027, en un año en el que la organización proyecta profundizar su agenda federal, la capacitación y la articulación con los poderes judiciales del país.



Estefanía reemplaza a la jueza María Eugenia Chapero quien destacó, a medios de prensa, que el resultado obtenido “significa la validación de un camino de trabajo sostenido”, señalando ejes como “la defensa de la independencia judicial como un valor fundamental, la incorporación plena de la perspectiva de género en las decisiones judiciales y el compromiso con la protección de los derechos de las mujeres dentro y fuera del sistema de justicia”.



Además, subrayó que la continuidad de esta gestión “garantiza que ese hilo conductor -ético, profesional y fundacional- seguirá guiando a nuestra institución y será potenciado aún más con las nuevas autoridades presididas por Carina Estefanía”.



Es de destacar que además de Carina Estefanía, otras tres mujeres chubutenses formaran parte de la comisión directiva de la Red: Guillermina Sosa, Jueza de Familia de Comodoro Rivadavia; Cecilia Vallejos, Jueza en lo Contencioso Administrativo de Esquel; y Milagros Marra, Jueza de Cámara en lo Contencioso Administrativo de Trelew.

Lista Federal



Presidenta: Carina Paola Estefanía

Vice Presidenta Primera: Andrea Mariel Brunetti

Vice Presidenta Segunda: Agustina O’Donnell

Secretaria: Romina Scaglia

Prosecretaria: Federica Otero

Tesorera: Marisol Sarrias

Pro-Tesorera: María Florencia Massa



Vocales titulares:

Gabriela Carmen Zangaro

María Celeste Minniti

Paula Vaca

María de los Milagros Marra

Guillermina L. Sosa

María Eugenia Díaz



Vocales suplentes:

Virginia Ingaramo

Cecilia Isabel Vallejos

Silvia L. Esperanza

Gala F. Ramos

Mabel A. De los Santos

Lucía Martín