El IESA 818 celebra 10 años y abre la preinscripción a los profesorados de Música y Artes Visuales

El Instituto de Educación Superior Artística N° 818, que este año adoptó oficialmente el nombre Marta Sottile, cumple su primera década de existencia y lo celebra con la apertura de la preinscripción a los profesorados de Música y Artes Visuales. La directora, Lic. y Prof. Glenda Powell, en diálogo con Red43, destacó: “Este año cumplimos 10 años de la creación de nuestro instituto y tuvimos la oportunidad de hacer el nombramiento”, un paso que consolida la identidad institucional.

Las nuevas carreras fueron autorizadas por el Ministerio de Educación para la sede de Esquel. Según explicó Powell: “La preinscripción implica que tenemos que cubrir un mínimo de 25 preinscriptos para que autoricen la inscripción”, proceso que continuará hasta el 15 de diciembre a través de la plataforma Dino, al número de whatsapp +54 9 280 460-3466. La inscripción definitiva se realizará en febrero, cuando las personas deberán presentar la documentación correspondiente.

Actualmente, el instituto ofrece el profesorado de Teatro y la Tecnicatura en Gestión Cultural, con sedes en Esquel y la Extensión Áulica de Trevelin. Powell destacó que ambas propuestas han permitido articular con el territorio y con los espacios culturales locales, impulsando el crecimiento del sector artístico.

Por su parte, Alun Lloyd, docente del profesorado de Música, resaltó el valor de estas oportunidades de formación. Además, indicó que la matrícula actual refleja el interés creciente en las diversas artes: “Tenemos estudiantes de distintos pueblos y parajes, incluso de otras regiones”.

Los profesorados de Música y Artes Visuales tienen una duración de cuatro años y habilitan a trabajar en todos los niveles obligatorios, además de ámbitos no formales y rurales.

El instituto también impulsa la Formación Artística Vocacional, un programa de talleres abiertos para todas las edades en disciplinas como música, teatro, artes visuales, danza, medios digitales, cerámica y fotografía. Powell destacó que esta iniciativa es importante para fortalecer la cultura local: “El instituto ha sido un puntapié muy fuerte para la profesionalización de los artistas”.

Con diez años de trabajo sostenido y una comunidad educativa en expansión, el IESA N° 818 reafirma su compromiso con la cultura regional. “Poner la cultura en la agenda de nuestras localidades es un poco el anhelo de muchos de los que trabajamos ahí en la institución", concluyeron.

