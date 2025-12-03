17°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
03 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

En Rawson, multas de hasta 9 millones para quienes manejen alcoholizados con menores en el vehículo

El Concejo Deliberante sancionará una ordenanza tras un hecho ocurrido en Madryn que le costó la vida a un nene de 3 años. También habrá hasta 700 días de inhabilitación para conducir. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El concejal de Rawson, Juan Flores Revillot, confirmó que avanzan en un proyecto de ordenanza para agravar las sanciones a conductores que manejen alcoholizados mientras trasladan menores de edad. La iniciativa surgió tras el fallecimiento del bebé Elías en Puerto Madryn, un caso que generó fuerte impacto social ya que el pequeño perdió la vida en un vuelco cuando su padre conducía ebrio.

 

En primer lugar, Flores Revillot explicó que el proyecto nació a partir de la propuesta de una inspectora de tránsito. “Nos propuso un proyecto para penalizar a aquellos padres irresponsables que manejen con alcohol en sangre y lleven menores de edad a bordo”, señaló el edil.

 

El concejal detalló que la ordenanza prevé multas un 50% más altas que las actuales y fuertes inhabilitaciones. “Las multas irían desde un millón y medio hasta casi 9 millones de pesos, y las inhabilitaciones arrancarían desde los 90 días hasta los 700 días”, indicó, remarcando que la escala variará según el nivel de alcohol y la reincidencia del infractor.

 

La propuesta ya ingresó al Concejo Deliberante y será analizada en comisión junto a todos los bloques. Según el edil, existe consenso para avanzar. “Rawson fue una de las primeras ciudades en impulsar la tolerancia cero. Queremos que sea una ciudad ejemplo, que castigue a quienes toman decisiones por otros, porque un menor no elige con quién subirse”, sostuvo.

 

Por otro lado, y al ser consultado por el planteo de la Cámara de Comercio respecto a los controles de alcoholemia en Playa Unión, Flores Revillot señaló que la tolerancia cero “no está en discusión”, pero consideró necesario mejorar la organización. “Lo que pedimos es coordinación entre los estamentos del Estado. No pueden existir tres controles descoordinados en distintos puntos de la ciudad”, indicó.

 

Por último, el concejal se refirió a la tarifa social de la Cooperativa Eléctrica, iniciativa que ya tuvo amplia adhesión. Explicó que solicitaron un informe para conocer la cantidad de vecinos alcanzados. “Creamos una categoría social subsidiada por la Municipalidad y la Cooperativa. Ahora queremos saber si los montos y los rangos establecidos están funcionando correctamente”, finalizó Flores Revillot.

 

.

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ‘Calladita la boca’: Comenzó el juicio al médico acusado de abusar de una paciente en su consultorio
2
 Construyeron un paraíso en la Comarca Andina y el divorcio lo cambió todo
3
 Desmantelaron un kiosco de drogas tras una investigación que inició con una encomienda interceptada en Esquel
4
 Taccetta lanza un plan de quita de impuestos para reactivar la economía y generar empleo local
5
 "Te voy a cag... a tiros”: Condenaron a un vecino por intimidar a otro frente a un comercio
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -