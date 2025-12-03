En Rawson, multas de hasta 9 millones para quienes manejen alcoholizados con menores en el vehículo

El concejal de Rawson, Juan Flores Revillot, confirmó que avanzan en un proyecto de ordenanza para agravar las sanciones a conductores que manejen alcoholizados mientras trasladan menores de edad. La iniciativa surgió tras el fallecimiento del bebé Elías en Puerto Madryn, un caso que generó fuerte impacto social ya que el pequeño perdió la vida en un vuelco cuando su padre conducía ebrio.

En primer lugar, Flores Revillot explicó que el proyecto nació a partir de la propuesta de una inspectora de tránsito. “Nos propuso un proyecto para penalizar a aquellos padres irresponsables que manejen con alcohol en sangre y lleven menores de edad a bordo”, señaló el edil.

El concejal detalló que la ordenanza prevé multas un 50% más altas que las actuales y fuertes inhabilitaciones. “Las multas irían desde un millón y medio hasta casi 9 millones de pesos, y las inhabilitaciones arrancarían desde los 90 días hasta los 700 días”, indicó, remarcando que la escala variará según el nivel de alcohol y la reincidencia del infractor.

La propuesta ya ingresó al Concejo Deliberante y será analizada en comisión junto a todos los bloques. Según el edil, existe consenso para avanzar. “Rawson fue una de las primeras ciudades en impulsar la tolerancia cero. Queremos que sea una ciudad ejemplo, que castigue a quienes toman decisiones por otros, porque un menor no elige con quién subirse”, sostuvo.

Por otro lado, y al ser consultado por el planteo de la Cámara de Comercio respecto a los controles de alcoholemia en Playa Unión, Flores Revillot señaló que la tolerancia cero “no está en discusión”, pero consideró necesario mejorar la organización. “Lo que pedimos es coordinación entre los estamentos del Estado. No pueden existir tres controles descoordinados en distintos puntos de la ciudad”, indicó.

Por último, el concejal se refirió a la tarifa social de la Cooperativa Eléctrica, iniciativa que ya tuvo amplia adhesión. Explicó que solicitaron un informe para conocer la cantidad de vecinos alcanzados. “Creamos una categoría social subsidiada por la Municipalidad y la Cooperativa. Ahora queremos saber si los montos y los rangos establecidos están funcionando correctamente”, finalizó Flores Revillot.

