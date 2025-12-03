Esta noche, en La Plata, se presenta el cantautor esquelense Seba Lino

El cantautor esquelense Seba Lino vuelve a la ciudad de La Plata, lugar donde estudió y vivió durante más de una década, marcando el inicio de una intensa agenda musical.

El artista estará compartiendo sus nuevas canciones hoy miércoles en el escenario de Don Cipriano, ubicado en la calle 49 entre 4 y 5. El recital se enmarca en el taller de canciones "La Trama Panal", coordinado por Pablo Matías Vidal.

Lino destacó el valor del encuentro, recordando su vínculo con el coordinador del taller: "Vidal fue de mis primeros amigos músicos cuando llegué y con quien organizamos durante años encuentros de cantautores, donde lo importante es escuchar la música de nuevos artistas, así que llegar a un espacio así hoy, es un lujo".

Gira en Buenos Aires: La orquesta afónica y disonante en escena

La agenda de Seba Lino no termina con su presentación solista, ya que hoy comienza la gira que lo tendrá también el jueves y viernes como guitarrista de la Orquesta Afónica y Disonante.

Seba Lino, quien es guitarrista de la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, se presentará con la banda en dos fechas consecutivas en La Plata.

El jueves la banda se presentará en Casa Unclan a las 21 horas .

El viernes el show será también a las 21 horas en Casa Cuchá.

La banda esquelense llega a los escenarios de La Plata con todo su repertorio propio. Con una entrada anticipada de 5 mil pesos, este se presenta como un espacio ideal para los jóvenes de la provincia que estén estudiando en La Plata y quieran encontrarse con artistas de la región.

En cuanto a su trayectoria, Seba Lino toca en Esquel desde el año 2006. En 2009 se radicó en La Plata donde formó bandas y sacó varios discos solistas hasta su vuelta a Esquel en 2022. En la actualidad, se presenta en numerosos escenarios de Esquel, como Fitzroya Pizza, donde estuvo cantando el pasado viernes.





T.B