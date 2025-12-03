17°
03 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta por el verano y la sequía: La Cooperativa de Esquel pide cuidado extremo del agua

Tras normalizar la turbidez por el temporal, la entidad advierte sobre el pronóstico de altas temperaturas. Se insiste en que el derroche en zonas bajas puede dejar sin suministro a las zonas altas.
Por Redacción Red43

