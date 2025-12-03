17°
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
03 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Bomberos de Esquel destacan el nuevo sistema de monitoreo para combatir falsas alarmas

Millalonco valoró el nuevo sistema inédito de monitoreo que asegura la veracidad de las emergencias, esencial para "cuidar al bombero". Además, explicó que la institución ya utiliza la aplicación Alerthor para la convocatoria interna.
Por Redacción Red43

El Municipio de Esquel activó recientemente una plataforma para reportar incendios con registro fotográfico y ubicación precisa, una herramienta inédita de monitoreo y respuesta en tiempo real que busca optimizar la gestión de emergencias.

 

Esta innovación, desarrollada por la Secretaría de Ambiente del Municipio de Esquel, utiliza la tecnología KoboToolbox y fue presentada a las autoridades de Defensa Civil, el Área Programática, el SPLIF y la Cooperativa 16 de Octubre. La plataforma permite a los vecinos reportar un foco de incendio completando un formulario digital que incluye la geolocalización, lo que posibilita una respuesta más rápida y eficiente de los equipos de emergencia.

 

La perspectiva de bomberos: Adiós a las falsas alarmas

Cristian Millalonco, Segundo Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esquel, destacó la importancia estratégica de la nueva herramienta, especialmente para reducir las falsas alarmas y cuidar la integridad de los voluntarios.

 

Millalonco señaló que, si bien las falsas llamadas ya han disminuido debido a que "cualquier número es rastreado", todavía existen denuncias que obligan a las unidades a salir sin la veracidad suficiente, resultando en falsas alarmas.

 

El jefe de Bomberos subrayó: "Con una aplicación como esta, se va a achicar esa posibilidad". La precisión de la geolocalización es fundamental para la seguridad, ya que el bombero es voluntario y acude a veces de madrugada. El aporte es valioso para "cuidar al bombero", asegurando que la emergencia requiere el 100% de la presencia del cuerpo.

 

Digitalización del trabajo y Alerthor

En cierta medida, la institución ya digitaliza su trabajo, ya que se ha disminuido mucho el toque de sirena gracias a herramientas digitales. El toque general de sirena se hace solo por convocatoria cuando no hay bomberos en el cuartel.

 

Millalonco explicó que han podido acceder a un servicio que se llama Alerthor, usado en muchas partes del mundo. Esta aplicación indica a los bomberos desde el celular, incluso sin internet en muchos casos, que está ocurriendo una alerta y que deben acudir a la central. El jefe de Bomberos reconoció que la nueva aplicación municipal es un "complemento para los sistemas que hoy tenemos".

 

Preparación para un verano complicado y el impacto de la sequía

La nueva herramienta, que trabaja en tiempo real con inteligencia artificial y aporta datos meteorológicos, es crucial para el contexto actual. Millalonco advirtió que la región se enfrenta a un verano que se viene "complicado".

 

Al hablar de incendios forestales, la preocupación abarca a toda la región: "La sequía, el invierno viene bastante poca nieve". El agua de las precipitaciones ya se "barrió prácticamente". Esto significa que "los árboles no alcanzan a recuperar esa humedad que deberían tener para el verano" (materia de combustible).

 

La máxima es clara: "si no hubo invierno nevador viene una sequía importante en verano", sobre todo para fines de enero y febrero, que serán "imposible".

 

Bomberos ya tiene su equipo preparado y próximamente llegará más equipo forestal gracias a una compra realizada con el aporte de la comunidad. Los camiones se están poniendo en condiciones para afrontar una temporada que viene complicada en los bosques comunales, y también se presta servicio en la Comarca y el Parque Nacional.

 

T.B 

 

