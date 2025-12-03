Bomberos de Esquel destacan el nuevo sistema de monitoreo para combatir falsas alarmas

El Municipio de Esquel activó recientemente una plataforma para reportar incendios con registro fotográfico y ubicación precisa, una herramienta inédita de monitoreo y respuesta en tiempo real que busca optimizar la gestión de emergencias.

Esta innovación, desarrollada por la Secretaría de Ambiente del Municipio de Esquel, utiliza la tecnología KoboToolbox y fue presentada a las autoridades de Defensa Civil, el Área Programática, el SPLIF y la Cooperativa 16 de Octubre. La plataforma permite a los vecinos reportar un foco de incendio completando un formulario digital que incluye la geolocalización, lo que posibilita una respuesta más rápida y eficiente de los equipos de emergencia.

La perspectiva de bomberos: Adiós a las falsas alarmas

Cristian Millalonco, Segundo Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esquel, destacó la importancia estratégica de la nueva herramienta, especialmente para reducir las falsas alarmas y cuidar la integridad de los voluntarios.

Millalonco señaló que, si bien las falsas llamadas ya han disminuido debido a que "cualquier número es rastreado", todavía existen denuncias que obligan a las unidades a salir sin la veracidad suficiente, resultando en falsas alarmas.

El jefe de Bomberos subrayó: "Con una aplicación como esta, se va a achicar esa posibilidad". La precisión de la geolocalización es fundamental para la seguridad, ya que el bombero es voluntario y acude a veces de madrugada. El aporte es valioso para "cuidar al bombero", asegurando que la emergencia requiere el 100% de la presencia del cuerpo.

Digitalización del trabajo y Alerthor

En cierta medida, la institución ya digitaliza su trabajo, ya que se ha disminuido mucho el toque de sirena gracias a herramientas digitales. El toque general de sirena se hace solo por convocatoria cuando no hay bomberos en el cuartel.

Millalonco explicó que han podido acceder a un servicio que se llama Alerthor, usado en muchas partes del mundo. Esta aplicación indica a los bomberos desde el celular, incluso sin internet en muchos casos, que está ocurriendo una alerta y que deben acudir a la central. El jefe de Bomberos reconoció que la nueva aplicación municipal es un "complemento para los sistemas que hoy tenemos".

Preparación para un verano complicado y el impacto de la sequía

La nueva herramienta, que trabaja en tiempo real con inteligencia artificial y aporta datos meteorológicos, es crucial para el contexto actual. Millalonco advirtió que la región se enfrenta a un verano que se viene "complicado".

Al hablar de incendios forestales, la preocupación abarca a toda la región: "La sequía, el invierno viene bastante poca nieve". El agua de las precipitaciones ya se "barrió prácticamente". Esto significa que "los árboles no alcanzan a recuperar esa humedad que deberían tener para el verano" (materia de combustible).

La máxima es clara: "si no hubo invierno nevador viene una sequía importante en verano", sobre todo para fines de enero y febrero, que serán "imposible".

Bomberos ya tiene su equipo preparado y próximamente llegará más equipo forestal gracias a una compra realizada con el aporte de la comunidad. Los camiones se están poniendo en condiciones para afrontar una temporada que viene complicada en los bosques comunales, y también se presta servicio en la Comarca y el Parque Nacional.

T.B