Diputados Nacionales: Luque y Frías juraron por Chubut

Los chubutenses Juan Pablo Luque y Maira Frías juraron como diputados nacionales en la Cámara Baja este miércoles, marcando su ingreso formal a la primera línea de la política nacional.

Ambos legisladores electos por Chubut, compartieron la Fórmula N° 2 de Juramento. Tras la lectura del juramento por parte del presidente de la Sesión, el radical Gerardo Cipolini, Luque y Frías dijeron su “Sí Juro” sin ninguna otra acotación, quedando así en condiciones de asumir su banca a partir del 10 de diciembre.





Javier Milei, celebró que su bloque La Libertad Avanza lograra constituirse como la primera minoría con 95 miembros.

El presidente llegó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se ubicó en el palco principal de la Cámara baja, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Luego de ser convocado por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, el diputado nacional de mayor edad, el radical Gerardo Cipolini (de 82 años), pasó a presidir la sesión. Cipolini convocó al libertario Pablo Ansaloni a izar la bandera y se entonó el Himno Nacional Argentino.

Tras la elección del presidente provisional, cargo que recayó en Gabriel Bornoroni, se sugirió que el chaqueño Cipolini continuara al frente de la sesión para iniciar las juras de los legisladores nacionales.





T.B