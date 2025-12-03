Las Luciérnagas de Lago Puelo brillaron fuerte en la Liga Cordillerana A de Newcom

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Con mucho silencio, pero con todas las luces bien prendidas, Las Luciérnagas de Lago Puelo tuvieron un año más que espectacular en la Liga Cordillerana A de Newcom, tal es así que en la localidad de El Maitén no solo ganaron la última fecha, sino que además, por sumatoria de puntos, lograron la Copa Challenger en la categoría Libre Femenino. Sin dudas, las grandes campeonas del año.

Encima no perdieron un solo partido en toda la temporada, es decir que terminaron invictas en este 2025 en la Liga Cordillerana A.

Más no se puede pedir. En todo caso, si es por pedir, habría que apuntalar el trabajo que están realizando Las Luciérnagas, quienes dejan en lo más alto del Newcom, a la localidad de Lago Puelo.

Y apuntalar ese trabajo sería con gestiones y apoyo económico. Poder entrenar de la mejor manera y que cada viaje que tengan que hacer no sea un suplicio en lo económico.

Las Luciérnagas lograron imponerse en la última fecha del Gran Prix que tuvo lugar en el Gimnasio N° 2 de El Maitén donde lograron siete victorias en igual presentaciones.

Es decir, terminaron invictas en la última fecha, pero ya venían invictas en las otras fechas del año.

Es decir, dieron todo por la camiseta. Y Las Luciérnagas brillaron fuerte en la región.

El título de la octava fecha lo lograron al imponerse a ADC Centenario de Neuquén por dos sets a cero. Pero además en la sumatoria de puntos de todos los torneos del año (que en total fueron ocho, pero que Las Luciérnagas no jugaron en todas las fechas) logró un total de 190 puntos, puntaje que les alcanzó para ser las campeonas del año. Llevarse la Copa Challenger y defender (con todas las luces prendidas, como Luciérnagas que son) el próximo año.

La ultima fecha en la localidad de El Maitén se llevó a cabo durante el fin de semana del 29 y 30 noviembre, donde Las Luciérnagas lograron las siguientes victorias:

En la fase clasificatoria derrotaron a ADC de Centenario Neuquén (2 a 0), a Esquel Newcom (2 a 0), a El Molino de Trevelin (2 a 0), a El Maitén (2 a 0) y a El Jo (2 a 1).

Ya en semifinales superaron nuevamente a Esquel Newcom (2 a 1) en tanto la final la jugaron ante ADC Centenario Neuquén y la victoria fue también por dos sets a cero.

LAS CAMPEONAS:

Lucia Schmidt, Maribel Rodríguez, Laura Rodríguez, Mariela Aburto, Patricia Ortiz, Ángeles Zapata, Sandra Ruiz, Paola Rey y Silvia Bravo. DT: Marcelo Sáez.

LOS OTROS CAMPEONES

Los elencos de Andinos de Epuyén salieron campeones en la categoría mixto +50 años y mixto +60 años. Por su parte Newcom Lago Puelo logró el título en la categoría mixto +40 años; en tanto Abrojal de Esquel lo hizo en la categoría mixto +68 años.