Ciencia marina en Rawson: Éxito de convocatoria en el encuentro GEMPA 2025

La actividad se desarrolló en la Legislatura del Chubut y contó con una amplia participación, consolidándose como un éxito tanto por la convocatoria como por el interés manifestado por la comunidad educativa.

Participaron del evento estudiantes de 5° y 6° grado de las escuelas Nº 178 y Nº 185 de Rawson, quienes asistieron acompañados de sus docentes para conocer de primera mano los detalles de la expedición Talud IV y las investigaciones desarrolladas por el equipo científico. La presencia de las infancias fue uno de los aspectos más valorados, ya que permitió acercar la ciencia marina a nuevos públicos desde una perspectiva pedagógica y accesible.

La jornada contó también con la presencia la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil, el director del CENPAT, Nicolás Ortiz; la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas del Chubut, Nadia Bravo; y los diputados provinciales Sandra Willatowski y Fabián Gandón, quienes hicieron entrega de la Declaración de Interés Legislativo el “Encuentro GEMPA 2025: Ciencia Marina Federal y Divulgación para la Comunidad” y la expedición científica “Underwater Oases of Mar del Plata Canyon: Talud Continental IV”.

Este reconocimiento destaca la relevancia del trabajo científico llevado adelante y el compromiso institucional por acercar el conocimiento a la ciudadanía.

En representación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del subsecretario de Innovación y Planificación Estratégica, Nicolás Sueyro, quien subrayó la importancia de promover la cultura científica en las infancias y fortalecer los vínculos entre la comunidad educativa, el sistema científico y el Estado provincial.

Provincia con más conocimiento

Sueyro destacó que el Encuentro GEMPA 2025 constituye un ejemplo concreto del trabajo articulado entre instituciones, reconociendo además el impacto que la expedición Talud IV tuvo en la visibilización de la ciencia marina argentina. “Acercar estas experiencias a los chicos y chicas es fundamental para despertar vocaciones y construir una provincia con más conocimiento”, expresó.

Durante la charla, los investigadores compartieron imágenes, relatos y resultados preliminares de la campaña oceanográfica realizada a bordo del buque Falkor (too), permitiendo que los presentes conocieran en profundidad el proceso de exploración del talud continental argentino. La exposición generó gran interés entre los estudiantes y docentes, quienes realizaron preguntas y participaron activamente del intercambio.

La actividad cerró con un clima de entusiasmo generalizado y con la valoración conjunta de autoridades, científicos y educadores, quienes destacaron la importancia de sostener y ampliar estos espacios de encuentro para fortalecer la cultura científica en toda la provincia.

En tanto este miércoles 3 de diciembre la agenda continuará con una presentación científica en el Ecocentro Puerto Madryn, en la que se expondrán experiencias y resultados preliminares de la expedición. La actividad será transmitida en vivo por el canal de YouTube del GEMPA, permitiendo que un público amplio pueda seguirla desde cualquier punto del país.

Finalmente, el viernes 5 de diciembre se realizará un Encuentro con la comunidad en el Ecocentro, pensado especialmente para las infancias y familias. Habrá estaciones temáticas interactivas, materiales didácticos y espacios de divulgación para descubrir el fascinante mundo del océano profundo desde una experiencia cercana y participativa.

Todas las actividades del Encuentro GEMPA 2025 son gratuitas. La participación de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres mediante la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut reafirma el compromiso provincial de acercar conocimiento, fomentar vocaciones científicas y fortalecer la cultura científica en todo el territorio.