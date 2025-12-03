Día del Médico: homenaje al legado de Carlos Finlay

El Día del Médico se celebra cada 3 de diciembre en Argentina y en gran parte de Latinoamérica para recordar al Dr. Carlos Juan Finlay Barrés, médico cubano nacido en 1833. Su aporte fue decisivo para la salud pública mundial: a fines del siglo XIX demostró que la fiebre amarilla se transmitía por el mosquito Aedes aegypti, contradiciendo la creencia de que el contagio ocurría por contacto con objetos de personas enfermas.

Aunque su teoría fue cuestionada durante años, en 1901 una comisión científica estadounidense confirmó sus estudios. Este hallazgo permitió prevenir miles de muertes en la región y abrió el camino para combatir otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, zika y chikungunya.

En 1955, la Confederación Médica Panamericana estableció la fecha de su nacimiento como día conmemorativo, iniciativa que luego adoptó oficialmente Argentina. Su legado continúa siendo un pilar fundamental en la medicina moderna.

