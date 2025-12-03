14°
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
03 de Diciembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

El loco de la moto: les disparó varios balazos a niños de entre 11 y 14 años en plena calle

Los chicos se encontraron en la calle cuando pasó y comenzó a disparar. Por fortuna ninguna resultó herido, pero pudo ser una tragedia. Fue detenido cuando intentaba huir a pie. Ocurrió en Comodoro Rivadavia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hecho de extremada gravedad sufrió un grupo de menores de entre 11 y 14 años este martes en Comodoro Rivadavia, cuando un sujeto armado y conduciendo una moto, la emprendió a balazos contra los menores.

 

En ese momento, cerca de las 22 horas, personal policial de la Comisaría Segunda se encontraba realizando un retén de control en calles Florida y Sarmiento cuando escuchan detonaciones compatibles con un arma de fuego sobre calle Huergo.

 

Al momento, los agentes se dirigen hacia el lugar de los disparos y se entrevistan con testigos, quienes relatan que un joven, a bordo de una moto, disparó a un grupo de menores de entre 11 y 14 años aproximadamente, quienes se encontraban sobre calle Huergo.

 

Tras conocerse la descripción del atacante, el personal policial a bordo de los móviles, se disponen a recorrer las inmediaciones del lugar, dando con un sujeto de iguales características a las aportadas. El hombre se trasladaba a bordo de una moto, sobre calle 13 de Diciembre y Misiones.

 

Al notar la presencia de las autoridades policiales, se da a la fuga, hasta calle Alberto Azzi, lugar en donde pierde el control del rodado y emprende la huida a pie. A los pocos metros es interceptado por personal policial y detenido. Durante el forcejeo, de entre sus ropas, cae un arma de fuego marca Taurus 9 mm.

 

La pistola se encontraba con munición en recámara, sin cartuchos en el cargador y se halló un casquillo vacío de 9mm entre sus prendas. Sobre la calle de los disparos, la policía rescató 11 vainas servidas calibre 9 mm.

 

 

