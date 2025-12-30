23°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 politica EsquelGestionesMatías Taccetta
30 de Diciembre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Matías Taccetta destacó el avance de obras estratégicas y el inminente llamado a licitación del aeropuerto

El intendente de Esquel detalló las gestiones realizadas para reactivar la infraestructura local, subrayando la importancia de la continuidad administrativa y el manejo eficiente de los fondos públicos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras retomar sus actividades oficiales, el intendente Matías Taccetta brindó un informe sobre las gestiones que lleva adelante el Ejecutivo local, poniendo especial énfasis en la situación de la infraestructura de transporte. El mandatario anunció que, tras mantener una comunicación con la empresa Aeropuertos Argentina, se prevé para estas horas el llamado a licitación para el inicio de obra en el aeropuerto de Esquel. Al respecto, el jefe comunal señaló que la apertura de sobres está estipulada para el próximo 27 de enero, calificando esta novedad como una posibilidad de generar los puestos de trabajo que su gestión viene promoviendo. Taccetta remarcó que "quien no conoce de gestión y no conoce los tiempos administrativos, quizás desconoce cuánto tarda cualquiera de estas obras", enfatizando la importancia de la continuidad en las gestiones ante los organismos reguladores.

 

 

En relación a la infraestructura hídrica, el intendente mencionó que se encuentra actualmente en ejecución la obra de captación de aguas en la zona de La Buitrera. Según explicó el mandatario, esta intervención se desarrolla en un sector poco transitado, razón por la cual el avance de los trabajos suele pasar inadvertido para la comunidad. En materia habitacional, Taccetta informó que el municipio cuenta actualmente con cincuenta viviendas en proceso de construcción tras un periodo de ocho años sin avances significativos en el sector, y adelantó que durante el mes de febrero se procederá a la licitación de cuatro unidades habitacionales adicionales.

 

 

En el ámbito recreativo y de servicios, el jefe comunal destacó la recuperación del Natatorio Municipal N° 2, una instalación que se encontraba fuera de servicio desde hace doce años. El proceso de puesta en valor requirió la reconstrucción total del sistema de calefacción tras el desguace de sus calderas, logrando recientemente la habilitación por parte de Camuzzi para su puesta en funcionamiento. En lo que respecta a la red de gas natural, el intendente detalló que continúan los trabajos en el sector de Valle Chico y se avanza en la culminación de la red del barrio Los Cóndores, un proyecto que acumulaba quince años de espera y que se está completando mediante un acuerdo entre la municipalidad y los vecinos.

 

 

Finalmente, el mandatario dio cuenta de los avances en el esquema de urbanización y obras viales. Respecto al cordón cuneta, Taccetta precisó que se han adjudicado cincuenta cuadras en total, de las cuales treinta y dos corresponden a proyectos ya concretados, mientras que en materia de pavimentación se trabaja con una cuadrilla municipal para avanzar con el hormigonado de la calle 25 de Mayo y posteriormente la calle Belgrano. El informe concluyó con la mención al Parque Industrial y la Plaza del Cielo, cuya inauguración está proyectada para el mes de febrero, destacando que el presupuesto para el próximo año contempla una fuerte inversión en obra pública financiada con excedentes de la administración municipal.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Luciano Héctor Alonqueo QEPD
3
 Alcoholemia positiva y destrozos: Secuestraron un vehículo y tendrá que pagar los daños
4
 Preocupación en Chubut: Activan protocolo de búsqueda por dos menores
5
 Escándalo: denuncian a una madre por el faltante de millones en una fiesta de egresados en Esquel
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -