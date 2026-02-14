PNLA: reapertura de la Ruta 71 y acondicionamiento de los caminos internos Villa Futalaufquen

De acuerdo con lo planificado por el Comando Unificado para el fin de semana largo que comienza hoy, se habilitó la circulación de vehículos en la Ruta 71 entre Portada Centro y Portada Norte, y se acondicionan los caminos internos con maquinaria vial de la APN. Para hoy se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones, y la temperatura máxima alcanzará los 26°C, descendiendo a 18°C hacia la noche.

La humedad presentará un marcado descenso durante el día, desde valores cercanos al 90 % en la mañana hasta un mínimo del 30 % por la tarde, recuperándose levemente por la noche. El viento se sostendrá entre 5 y 15 km/h con direcciones variables y predominio del sector Oeste, intensificándose por la tarde con unos 30 km/h del Oeste - Sudoeste.

Todos los servicios turísticos de Zona Centro y la Zona Sur se encuentran funcionando normalmente. Están habilitadas todas las actividades de navegación recreativa en el Lago Futalaufquen, y para el Rio Arrayanes y Rio Rivadavia se permite la navegación de embarcaciones sin motor.

Las sendas habilitadas de Zona Centro se abren a primera hora y las condiciones de uso y eventual registro se coordina desde el Centro de Visitantes de Villa Futalaufquen, o por medio del registro digital en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD6i41jh9jvblq8uAKG5S9_B1kxoBM5CPgAPfj37zQiqQylw/viewform

Las áreas de Uso Diurno de Zona Norte que se encuentran abiertas son: Punta Mattos y Playa El Francés; en tanto que los campamentos son: Camping El Aura; Agreste Bahía Solís; Pilmaiquen; Organizado Lago Rivadavia y Puerto Cañero.

En el Parque Nacional Los Alerces, donde se registran unas 16 mil hectáreas afectadas, se continúan recorriendo las líneas de defensa en los sectores remotos que presentan actividad, monitoreando las condiciones meteorológicas y del terreno en cada área de trabajo con el fin de garantizar la seguridad del personal.

Desde el 5 de enero se sostiene un trabajo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación; que articula con el Gobierno de la Provincia del Chubut para coordinar recursos compartidos con su jurisdicción.

Además, más de 300 brigadistas y guardaparques APN de todo el país permanecen en apresto como personal de reserva ante requerimientos operativos y recambios en la línea.

Se cuenta con los siguientes medios aéreos en apresto: dos 407 con Bambi (AFE), dos 407 con Bambi Ejército Argentino (Min Def - AFE), un Bell UH1H Ejército Argentino (Min Def -AFE), tres aviones AT-802 (AFE) y un avión observador (APN).

PERSONAL AFECTADO AL INCENDIO EN EL PN LOS ALERCES: 137

Personal de línea: 104

Comando operativo: 10

Medios Aéreos: 6

Seguridad en ruta: 5

Logística náutica: 2

REITERAMOS:

• En un contexto de riesgo crítico de incendios a nivel regional, con un eventual escenario de simultaneidad de eventos complejos, se solicita a la comunidad que se mantenga informada a través de los canales oficiales sobre los avisos y alertas, las medidas de prevención y las normas especiales de circulación vial en las zonas próximas al incendio.

• Se recuerda que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales.

Desde el Comando Operativo Conjunto se agradece el apoyo del personal de los Parques Nacionales de las regionales Norte, Centro y Sur. Además, de las instituciones nacionales como el Ejército

Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, INTA y Vialidad Nacional. Brigadas provinciales de las regiones Norte, Centro y Sur. También a los equipos de la Municipalidad de Esquel, Protección Ciudadana del Chubut, el Servicios Provinciales de Manejo del Fuego del Chubut y Neuquén, Vialidad Provincial, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas provincial, la Secretaría de Salud, y la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut.

Asimismo, se destaca la colaboración de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, que coordina el despliegue de los Bomberos Voluntarios de localidades de la provincia, pobladores, prestadores y guías del área protegida.

Finalmente, se destaca la colaboración de la dirección y el personal de la Escuela N°25 de la Villa Futalaufquen, así como de los prestadores turísticos que aportan recursos en distintos sectores: El Aura - Centro Operativo Lago Verde, las empresas náuticas Cleona y Glaxiar, la empresa Peña Construcciones, Camping Los Maitenes, Planta Educativa, Pucon Pai, Club de pescadores y Complejo Bahía Rosales.