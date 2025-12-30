El Maitén: Artistas confirmados para los 30 años de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor

La localidad de El Maitén se prepara para la celebración de los 30 años de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, un evento que rinde homenaje al histórico Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, símbolo cultural y turístico de la provincia. Las actividades se desarrollarán durante tres jornadas consecutivas, los días 6, 7 y 8 de febrero, con música en vivo, propuestas culturales y una amplia oferta gastronómica.

Grilla de artistas confirmados

La Fiesta Nacional del Tren a Vapor contará con la participación de artistas nacionales, entre ellos:

Viernes 6 de febrero: se presentará Paquito Ocaño , joven referente del chamamé , que llega con todo el ritmo del litoral.

Sábado 7 de febrero: será el turno de Lucio “El Indio” Rojas , con un show cargado de folclore tradicional argentino .

Domingo 8 de febrero: el gran cierre estará a cargo de La Konga, uno de los grupos más convocantes del cuarteto cordobés, para bailar y celebrar a lo grande.

Más que música

Además de los espectáculos musicales, la fiesta ofrecerá una variada agenda de actividades pensadas para todas las edades. Habrá juegos y propuestas recreativas para niños, actividades familiares, patio gastronómico, carros food truck, ferias y espacios culturales para disfrutar durante todo el día.

