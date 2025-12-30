21°
23° 12°
Comarca Andina, Argentina
Martes 30 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina fiesta nacional del tren a vaporEl Maitén
30 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Maitén: Artistas confirmados para los 30 años de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor

Del 6 al 8 de febrero, la localidad chubutense será escenario de una nueva edición de uno de los eventos más emblemáticos, con artistas nacionales, propuestas culturales y variedad de actividades.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La localidad de El Maitén se prepara para la celebración de los 30 años de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, un evento que rinde homenaje al histórico Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, símbolo cultural y turístico de la provincia. Las actividades se desarrollarán durante tres jornadas consecutivas, los días 6, 7 y 8 de febrero, con música en vivo, propuestas culturales y una amplia oferta gastronómica.

 

Grilla de artistas confirmados

 

La Fiesta Nacional del Tren a Vapor contará con la participación de artistas nacionales, entre ellos:

 

  • Viernes 6 de febrero: se presentará Paquito Ocaño, joven referente del chamamé, que llega con todo el ritmo del litoral.

     

  • Sábado 7 de febrero: será el turno de Lucio “El Indio” Rojas, con un show cargado de folclore tradicional argentino.

     

  • Domingo 8 de febrero: el gran cierre estará a cargo de La Konga, uno de los grupos más convocantes del cuarteto cordobés, para bailar y celebrar a lo grande.

     

 

Más que música

 

Además de los espectáculos musicales, la fiesta ofrecerá una variada agenda de actividades pensadas para todas las edades. Habrá juegos y propuestas recreativas para niños, actividades familiares, patio gastronómico, carros food truck, ferias y espacios culturales para disfrutar durante todo el día.

 

 

 

O.P.

 

