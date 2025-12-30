18°
Aeropuerto de Esquel: licitan la obra del nuevo estacionamiento por casi 2.900 millones de pesos

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de enero. Esta fase es el puntapié inicial de un proyecto que también incluirá la aeroestación y una nueva torre de control.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, celebró la apertura del llamado a licitación para la obra de modernización del aeropuerto de Esquel, anuncio que realizó el propio gobernador el 15 de diciembre pasado tras reunirse con autoridades del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y junto con el ministro de Turismo, Diego Lapenna.

 

Durante ese encuentro, que tuvo lugar hace tan solo 15 días, el gobernador del Chubut manifestó la importancia de avanzar con la renovación y remodelación del aeropuerto de Esquel, una obra que permanecía suspendida por decisión del Gobierno Nacional. En este sentido, Torres expuso una serie de mejorías en materia de conectividad, turismo y seguridad que implicarían el reinicio de esta obra, destacando que “es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la provincia”.

 

En consecuencia a este reclamo, desde Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) indicaron que ya se encuentra disponible en el sitio web www.aeropuertosargentina.com la licitación “EQS5230-Estacionamiento”, correspondiente al parking, la primera etapa de una obra que también contempla la aeroestación y, finalmente, la nueva torre de control.

 

Cabe mencionar que el presupuesto oficial es de $2.883.404.575,49, y las ofertas para esta primera instancia se recibirán hasta el martes 27 de enero a las 11:30.

 

Para acceder a la documentación licitatoria se deberá ingresar al sitio web de Aeropuertos Argentina 2000. Asimismo, en el sitio se encuentran disponibles las vías de contacto de la responsable de esta licitación para aclaraciones, recepción y apertura de ofertas.

T.B

 

