Vacunación infantil: Salud adelanta la segunda dosis de la Triple Viral

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, informó que el Ministerio de Salud de la Nación implementará un cambio estratégico en el Calendario Nacional de Vacunación que busca fortalecer la protección de la población infantil frente a enfermedades prevenibles. A partir del 1° de enero de 2026, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral se aplicará entre los 15 y 18 meses de edad, reduciendo el período de susceptibilidad en una etapa clave del desarrollo.

Esta medida responde a la necesidad de reforzar las barreras epidemiológicas del país ante el riesgo persistente de reintroducción de enfermedades como sarampión, rubéola y paperas, y se enmarca en las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de salud.

¿A quiénes alcanza el nuevo esquema?

Para garantizar una implementación ordenada y evitar confusiones, se detalló el esquema de vacunación según la fecha de nacimiento:

-Niños y niñas nacidos hasta el 30 de junio de 2024: Mantienen el esquema vigente.

Deben recibir la segunda dosis a los 5 años de edad.

-Niños y niñas nacidos a partir del 1° de julio de 2024: Se incorporan al nuevo esquema.

Luego de la primera dosis que se aplica a los 12 meses, recibirán la segunda dosis entre los 15 y 18 meses y no recibirán dosis a los 5 años.

-Cohortes de transición: Los niños y niñas que al 1° de enero de 2026 tengan más de 18 meses deberán completar el esquema original con la dosis a los 5 años, asegurando que ninguna cohorte quede sin protección completa.

La importancia de la vacuna Triple Viral

La vacuna Triple Viral es un pilar fundamental de la salud pública. Es segura, eficaz y requiere dos dosis para lograr una protección adecuada y sostenida frente a tres enfermedades de alto impacto sanitario, como son el sarampión, la rubéola y la parotiditis (paperas).

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, con riesgo permanente de reintroducción por circulación global del virus. Argentina ha registrado brotes asociados a casos importados en 2010, 2018 y 2019–2020.

La rubéola es generalmente leve, pero con consecuencias devastadoras durante el embarazo, ya que puede causar el Síndrome de Rubéola Congénita, responsable de muertes fetales y secuelas irreversibles.

La parotiditis (paperas) puede generar complicaciones graves como meningitis y, en algunos casos, infertilidad permanente.

Vacunarse a tiempo protege a toda la comunidad

Con el respaldo de la comunidad científica y sanitaria, las carteras sanitarias nacional y provincial refuerzan su llamado a las familias a cumplir con el calendario de vacunación. La vacunación oportuna no solo protege a cada niño y niña, sino que también evita brotes y cuida la salud de toda la población. Vacunarse a tiempo salva vidas.





