Una mujer de 40 años murió por hantavirus en Santa Fe

Una mujer de 40 años murió en la localidad de Ibarlucea, 12 kilómetros al noroeste de Rosario, tras haberse confirmado su diagnóstico de hantavirus en el hospital Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria.

El caso, informado por medios de prensa locales y por el propio esposo de la víctima, en declaraciones a radio Cadena 3, ocurrió pocos después de que Salta informara la semana pasada cinco muertes por la misma enfermedad en lo que va del año, según datos del Ministerio de Salud Pública de esa provincia. Este contexto ha llevado a las autoridades sanitarias de ambas provincias a intensificar las recomendaciones de prevención, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

La víctima, identificada como Alejandra Caciarelli, residía en el barrio Las Casuarinas de Ibarlucea. De acuerdo con información de Rosario3 y La Capital de Rosario, comenzó a manifestar síntomas gripales el 23 de diciembre. Entonces presentó fiebre y dolores musculares.

Su cuadro se agravó rápidamente y fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde murió el 25 de diciembre. El diagnóstico de hantavirus se confirmó por laboratorio, lo que activó de inmediato los protocolos de control en la zona y la notificación a la provincia de Entre Ríos, ya que la paciente había pasado tres semanas previas en una cabaña en la ciudad de Victoria. Las autoridades estiman que el contagio pudo haberse producido tanto en Entre Ríos como en Ibarlucea, por tratarse ambas de áreas endémicas.

En el plano nacional, el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado hoy por el Ministerio de Salud de la Nación reportó que se notificaron 72 casos confirmados de hantavirus durante 2025, con 21 personas fallecidas, lo que arroja una letalidad del 29,2%.

La cifra de casos sitúa al país en el primer lugar de la región respecto de la cantidad de afectados, según la información oficial citada en el boletín. La mayoría de los contagios se localizaron en la región centro, que concentró el 64% de los casos, seguida por el noroeste argentino con el 21%, el sur con el 11% y el noreste con el 5%.

El BEN resaltó que la mayor parte de los casos confirmados se produjeron entre los meses de septiembre y abril, con un pico de notificaciones entre noviembre y enero. La temporada 2018-2019 se mantuvo como la de mayor impacto desde el inicio del registro sistemático, con 126 contagios confirmados, en coincidencia con el brote de transmisión interhumana en Epuyén, Chubut.

