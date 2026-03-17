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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Lluvias intensas: Bomberos asistieron de urgencia a un vecino con movilidad reducida

Bomberos Voluntarios de El Bolsón asistieron a un hombre con movilidad reducida tras el ingreso de agua en su vivienda por el temporal.
Por Redacción Red43

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Las intensas lluvias que afectan a la Comarca Andina continúan generando complicaciones en distintos sectores. Durante la tarde del lunes, personal de Bomberos Voluntarios de El Bolsón debió intervenir en una vivienda del Barrio Esperanza tras el ingreso de agua provocado por las precipitaciones.

 

Ingreso de agua en la vivienda

El operativo se registró alrededor de las 17 hs, cuando se despachó un móvil hacia la zona ubicada detrás de la Escuela 372, específicamente en el cuarto callejón del barrio.

 

El llamado fue realizado por un vecino con movilidad reducida, quien alertó que el agua comenzaba a ingresar en su vivienda, generando preocupación por su seguridad y condiciones habitacionales.

 

Filtraciones por desnivel del terreno

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el agua se filtraba tanto por una de las paredes como por el piso de la vivienda. Según se informó, la situación se vio agravada por el desnivel del terreno, lo que facilitó el ingreso del agua hacia el interior del domicilio.

 

 

Tras evaluar la situación, el caso fue derivado al área de Desarrollo Social para brindar asistencia al vecino afectado, considerando su condición de movilidad reducida y la necesidad de acompañamiento ante este tipo de emergencias.

 

 

 

O.P.

 

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