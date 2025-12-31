Esquel: controles de alcoholemia a personal municipal

La subsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, Marcelina Angiorama, se refirió a los controles de alcoholemia realizados a empleados municipales.

"Se dispuso a través de tránsito poder hacer controles de alcoholemia a todo el personal que es chofer y que maneja los vehículos de la municipalidad, y se ha detectado una persona que dio positivo", comentó. Además, aseguró: "Se están haciendo las actuaciones pertinentes", y agregó que, en las próximas semanas, se sabrá que sanciones o multas le corresponden.

Según expone la subsecretaria, la implementación de esta medida en el ámbito municipal surge para: "Dar un poco el ejemplo en hacer un control y que la ciudadanía sepa que nosotros también podemos ser controlados".

Finalmente, Angiorama detalló cómo se realizan estos controles: "Se va tomando aleatoriamente. Son controles sorpresa que hacemos, así como se hacen los controles en la ciudad, también lo hacemos en el Municipio. No podemos decir si va a continuar o no porque la idea es el efecto sorpresa, así que veremos cómo seguimos para adelante".

