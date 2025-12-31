24°
Miércoles 31 de Diciembre de 2025
31 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Esquel: controles de alcoholemia a personal municipal

La subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama, informó que los test se realizan de manera sorpresiva al personal que conduce vehículos municipales y que ya se iniciaron las actuaciones correspondientes ante un resultado positivo.
Escuchar esta nota

La subsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, Marcelina Angiorama, se refirió a los controles de alcoholemia realizados a empleados municipales. 

 

"Se dispuso a través de tránsito poder hacer controles de alcoholemia a todo el personal que es chofer y que maneja los vehículos de la municipalidad, y se ha detectado una persona que dio positivo", comentó. Además, aseguró: "Se están haciendo las actuaciones pertinentes", y agregó que, en las próximas semanas, se sabrá que sanciones o multas le corresponden. 

 

Según expone la subsecretaria, la implementación de esta medida en el ámbito municipal surge para: "Dar un poco el ejemplo en hacer un control y que la ciudadanía sepa que nosotros también podemos ser controlados". 

 

Finalmente, Angiorama detalló cómo se realizan estos controles: "Se va tomando aleatoriamente. Son controles sorpresa que hacemos, así como se hacen los controles en la ciudad, también lo hacemos en el Municipio. No podemos decir si va a continuar o no porque la idea es el efecto sorpresa, así que veremos cómo seguimos para adelante". 

 

 

R.G.

 

