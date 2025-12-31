Esquel despide el 2025: entre el deseo de estabilidad, el turismo y la esperanza de un mejor 2026

El último día del año se vive con una mezcla de balance y expectativa en la ciudad. Entre el movimiento comercial y el paisaje cordillerano que siempre cautiva, el móvil de Red43 salió a buscar el pulso de la gente: ¿Cómo cierran este 2025 y qué le piden al año que asoma?

Para muchos, Esquel es el refugio elegido para el reencuentro. María Elena, quien llegó desde Caleta Olivia (Santa Cruz), destaca la calidez de la ciudad: "Llegamos ayer para pasar año nuevo en familia. Proyectamos un 2026 con mucho trabajo, unión y, por sobre todo, salud".

Sobre el atractivo de la ciudad, María Elena no escatimó en elogios para el entorno natural: "Amanecer y ver los cerros es un sueño. Vemos una ciudad limpia y organizada; a pesar de que no fue un año fácil, se nota el esfuerzo de los comerciantes y emprendedores locales por mantener la estética de la ciudad".

Desde Corcovado, Irma Steinkamp compartió su deseo de una economía más previsible: "Espero un comienzo de año mejor, que la economía sea más estable y no tan difícil". Irma pasará la noche en Esquel junto a sus hijos y nietos, antes de emprender el regreso a su localidad el próximo viernes.

Por otro lado, la nostalgia y la realidad política también marcaron el termómetro de la calle. Ernesto Procopi, vecino desde hace 23 años, recordó con tristeza la partida de un gran amigo en este 2025, pero mantiene la guardia alta: "Seguimos acá, firmes laburando. Para el 2026 espero salud para todos y seguir en esta ciudad que es hermosa".

Para María, Lautaro y Facundo, el 2025 será inolvidable por un logro fundamental: "Nos mudamos, ¡tenemos nuestra casita!", contaron con alegría. Para el festejo de esta noche, esperan a familiares que llegan desde Córdoba y debutarán con un menú especial: "Vamos a comer chivito, es la primera vez que hago uno, veremos qué tal sale".

El cierre de los testimonios estuvo marcado por la resiliencia. Con críticas hacia la gestión nacional actual y un fuerte llamado a la esperanza, los vecinos coincidieron en que el 2026 debe ser un año de "cosas buenas" y de compartir con quienes estuvieron presentes en los momentos difíciles. "Hay que ponerle garra, como hicimos todo este año y el anterior", sentenciaron desde el centro de la ciudad.

Con el aroma a asado empezando a sentirse en los barrios y los cerros custodiando el brindis, Esquel se prepara para recibir el 2026 con un solo deseo común: que sea un año merecido para todos los argentinos.

E.B.W.