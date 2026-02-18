16°
18 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Cuándo será el próximo feriado nacional?

El martes 24 de marzo será el próximo feriado en Argentina y estará precedido por un día no laborable con fines turísticos, lo que podría generar un nuevo fin de semana largo según cada sector.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras el fin de semana largo de Carnaval, el próximo feriado nacional en Argentina será el martes 24 de marzo, fecha en la que se recuerda el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

 

Además, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos. Esto abre la posibilidad de un descanso extendido de cuatro días —del sábado 21 al martes 24—, aunque en el caso del lunes la decisión de otorgar la jornada libre queda a criterio de cada empleador.

 

A diferencia de los feriados nacionales, donde si se trabaja corresponde pago doble, en los días no laborables la actividad depende de cada empresa y no implica una remuneración adicional obligatoria.

 

De esta manera, marzo ofrecerá una nueva oportunidad para escapadas y viajes cortos, tras el cierre de la temporada alta de verano.

 

 

R.G.

 

