La Avenida San Martín de Trevelin recibe mantenimiento

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Subsecretaría de Espacios Verdes, se encuentra realizando tareas de poda y mantenimiento en los bulevares de la Avenida San Martín.

La arteria principal de la ciudad es uno de los puntos clave para mantener no solo la imagen, sino la limpieza para los vecinos y vecinas.

"Estos trabajos forman parte del plan de cuidado y conservación de los espacios públicos, con el objetivo de mantener nuestra localidad ordenada", comunicaron desde el Municipio.

SL