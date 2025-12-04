Paseos, vacunación y chipeo gratuito: Jornada de Fauna Urbana en Esquel

La Municipalidad de Esquel, a través del Área de Fauna Urbana, anunció una importante jornada de actividades para este fin de semana, en el marco del cierre del año y para destacar el trabajo realizado en la tenencia responsable y el bienestar animal. Diego Austin, Secretario de Gobierno del Municipio, presentó el evento, destacando la labor del área.

Patricia Giacobone, Responsable del Área de Fauna Urbana Municipal, detalló que la jornada incluirá paseo, adopción, vacunación contra la rabia y chipeo gratuito. La actividad se desarrollará el sábado de 14:30 hasta las 17:30 horas, en la intersección de Chacabuco y Av. Yrigoyen.

Adopción responsable y reconversión canina

Giacobone invitó a la comunidad a asistir y conocer las instalaciones, e incluso a llevar un juguete, una frazada o simplemente dar una caricia a los animales, en el marco navideño.

Actualmente, 19 perritos están disponibles para adopción y dos más se sumarían al listado tras recibir la custodia definitiva.

La funcionaria hizo hincapié en la política de adopción responsable del municipio: "La política nuestra es que el animal tiene que ser adoptado para toda la vida, no un tiempo y después o se escapa o no es lo que pensábamos". Por ello, no se entregan animales en el momento, sino que se toman todos los datos del interesado y se visita el domicilio para verificar las condiciones de recepción.

Giacobone destacó la reinserción de los animales que han sido entregados por la justicia o que presentaban problemas de conducta. Aseguró que el área ya no tiene perros peligrosos o mordedores. Subrayó que, aunque un animal es impredecible, tienen un marco de seguridad muy estricto.

Balance positivo en castraciones, infracciones y bienestar

La responsable de Fauna Urbana se mostró orgullosa del trabajo realizado, afirmando que Esquel está siendo una de las ciudades "muy bien vista" en el trabajo del área.

En cuanto a las acciones concretas, el área lleva un promedio de 300 castraciones mensuales, manteniendo un ritmo continuo y mudándose de barrio cada una o dos semanas. También realizan muchísimas vacunaciones contra la rabia, enfocadas en la prevención de enfermedades transmisibles al hombre. Además, se ha trabajado en el control en la vía pública, con más de 200 actas de infracción y más de 500 notificaciones.

Giacobone mencionó la labor constante con la Agencia Ambiental y en casos de maltrato animal, donde llevan hechos más de 22 allanamientos y se han retirado animales, muchos de ellos dados en adopción. Destacó la ayuda de un adiestrador, Juan Carlos, para reinsertar animales que llegan "destrozados físicamente y aunque parezca mentira también psicológicamente emocionalmente".

Finalmente, resaltó la labor educativa en las escuelas para cambiar la percepción sobre las mascotas, entendiendo que el perro ha sido declarado un ser sintiente con derechos. Atribuyó el éxito del área al acompañamiento del ejecutivo y del personal, quienes se han adaptado a una nueva forma de trabajo.



T.B