Álvarez: “Es más trabajo local”. Desde el Concejo Deliberante buscan impulsar la contratación de vecinos

El proyecto de ordenanza de "Promoción del desarrollo productivo, la inversión y el empleo" ingresó al Concejo Deliberante y tendrá su ingreso formal a comisión mañana, viernes 5 de diciembre, en la sesión ordinaria. Álvarez se mostró optimista con la propuesta.

"En principio, así a una lectura general, la verdad que me parece muy buena propuesta porque, así como en su momento se apoyó todo lo que fueran las grandes inversiones, en este momento lo que se hace ahora es para todo el vecino común que quiera desde ampliar una casa o presentar una casa, hacer un plano para construir una vivienda unifamiliar o desarrollar algún tipo de loteo," explicó Álvarez, señalando que el tratamiento en comisión será la próxima semana.

El concejal enfatizó que el objetivo central del proyecto es generar "trabajo genuino" en la ciudad, estableciendo como requisito la contratación de trabajadores en blanco y que al menos un 80% de los empleados sean de Esquel, tal como lo estipula la letra del proyecto.

Álvarez remarcó que esta iniciativa es un incentivo fundamental en un contexto de retracción de empleo a nivel nacional, especialmente para el rubro de la construcción, que se ha visto afectado por la falta de obra pública. "Así sean tres empleos en la refacción de una casa o 100 empleos en la construcción de un hotel, la verdad que todo lo que sea un trabajador de Esquel que pueda acceder a un sueldo en blanco, la verdad que yo lo voy a apoyar," concluyó.

Además, el Concejo prorrogó por un año más la presentación de planos y subsistencias para que los vecinos puedan regularizar sus situaciones de construcción sin pagar multas, en la misma línea de "dar una mano" y formalizar situaciones que generen empleo.

E.B.W.