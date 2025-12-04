13°
Jueves 04 de Diciembre de 2025
04 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Purrum Piuke y Semillas Malambo viajan al Encuentro Internacional de Danzas

Representando a Esquel, los grupos de danza parten a Los Antiguos este fin de semana con gran esfuerzo. Agradecen el apoyo comunitario para hacer posible la participación. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los conjuntos de danza folclórica de Esquel, el ballet Purrum Piuke y Semillas de Malambo, anuncian su participación en el Encuentro Internacional de Danzas "Galopando Sueños", que se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre del 2025 en Los Antiguos, Santa Cruz, Argentina.

 

Ambos grupos llevarán la representación de nuestra ciudad a este importante evento, un viaje que se realiza gracias al enorme esfuerzo y sacrificio de sus integrantes, quienes afrontan la inversión en trajes, vestuarios, transporte, alojamiento e inscripción.

 

Desde los conjuntos agradecen a la comunidad, a los comercios y al apoyo municipal y provincial, por su colaboración y aporte para hacer posible esta participación y viaje. 

 

Cabe destacar que el talento de Esquel ya ha sido reconocido. En una de las últimas presentaciones, una de las integrantes, la bailarina Betiana Kutscher fue distinguida con un premio en danza y elegida como embajadora del folclore.

 

 

 

E.B.W. 

 

