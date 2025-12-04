Esquel impulsa la empatía para romper barreras sobre la discapacidad

El Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel y la Escuela Especial N° 527 organizaron una capacitación intensiva sobre comunicación y accesibilidad, destinada a comunicadores y prensa local.

Paola Gutiérrez, presidenta de el Consejo Municipal de Discapacidad, destacó la importancia de la jornada, que contó con la presencia de José Luis Núñez y Lucía, integrantes de la red de comunicadores con discapacidad visual de La Plata. Gutiérrez agradeció la participación de los medios y de la gente de prensa que se involucra, subrayando que “la información es un derecho y todos tenemos ese derecho a ser informados y de la mejor manera”.

Claves de la comunicación inclusiva: El caso de los flyers

La capacitación se centró en varios puntos, siendo uno de los principales el de cómo armar un flyer y cómo se comunica a las personas con discapacidad.

Gutiérrez invitó a los comunicadores a preguntarse: "ese flyer, ¿llega a todos o a algunos?". Explicó que un flyer accesible o una comunicación accesible tiene ciertas características fundamentales:

Debe tener una adecuada tipografía y combinación de colores .

Debe incluir audiodescripción y lengua de señas .

Debe ser "bastante completo para que todos podamos leer e interpretar ese flyer".

Inclusión como cultura y barreras a romper

Gabriela Mansilla, Directora de la Escuela Especial N° 527 de Esquel, calificó la jornada como una "hermosa experiencia" y agradeció el acompañamiento del Consejo de Discapacidad, alineado con la idea de la Escuela de generar Cultura Inclusiva.

Mansilla enfatizó que la inclusión debe ser transversal y abierta a toda la comunidad. Puso como ejemplo que, si alguien vende fideos y hace un flyer, la persona con discapacidad visual tiene derecho a acceder a esa información.

La directora destacó un "cambio social muy importante", evidenciado en la alta convocatoria de las actividades y la empatía de la comunidad. Este acercamiento a conocer las realidades de la discapacidad es el "primer paso" para acompañar las propuestas.

Mansilla recordó que la discapacidad "nos puede atravesar en cualquier momento de la vida", por lo que el conocimiento lleva a una mayor empatía y a saber cómo acompañar. Concluyó que el Consejo está tratando de romper esas barreras y educar, aprovechando el alto recurso humano y las voluntades de la comunidad para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad.

Agenda de actividades: Equinoterapia y Huella Andina

Paola Gutiérrez, siguiendo la línea de "hacer acciones positivas" y "ponernos en el lugar del otro", anunció las próximas actividades: