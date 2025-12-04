Álvarez: El Concejo Deliberante busca extender sesiones para aprobar el Presupuesto 2026

Álvarez explicó que la fecha del 19 de diciembre se establece manteniendo el ritmo de sesiones de una cada quince días. "Para esa fecha ya haber tenido todas las citaciones que correspondían", mencionó, en referencia al cronograma que la Secretaría de Hacienda lleva adelante invitando a los directores y secretarios de las diferentes áreas municipales.

El presidente del Concejo también indicó que se prevé realizar "alguna otra Comisión de Hacienda como para evacuar dudas sobre tarifaria".

Posiciones y diálogo con la oposición

Respecto al debate, Álvarez aseguró que aunque la oposición haya expresado que no votará a favor, "todo lo que sean sugerencias para tener en cuenta al momento de la modificación obviamente que van a ser tenidas en cuenta".

El edil recordó una instancia previa de información a la oposición por parte del Ejecutivo, donde los funcionarios estaban dispuestos a explicar la ejecución del presupuesto anterior, los aumentos solicitados para el próximo y el gasto de las partidas actuales. Según Álvarez, la oposición se retiró en esa oportunidad, pero "estaba la voluntad del Ejecutivo de poder hacer lo mismo que ha hecho con nosotros".

Llamado a la responsabilidad en el debate

Álvarez enfatizó la necesidad de un tratamiento "serio" y "responsable" de los números, especialmente considerando que analizar el presupuesto es "un doble trabajo" para los concejales.

Hizo un llamado a evitar la desinformación al vecino, recordando lo ocurrido el año pasado: "Lo digo porque el año pasado para esta época escuchábamos que los aumentos iban a ser de 500 por ciento, del 400 y hasta el 1000 por ciento, bueno eso no sucedió y nadie salió a decir disculpen me equivoqué".

Álvarez remarcó que informar sobre aumentos que no son reales y que solo generan "más malestar del vecino" no es positivo. "Creo que lo mejor que podemos hacer es hacer un tratamiento serio del presupuesto después cada uno acompañará o no porque está claro que es el reflejo del proyecto político del intendente", concluyó.

E.B.W.