Concejo Deliberante vota proyecto de ordenanza para adherir a la ley nacional de respuesta al VIH

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH (1 de diciembre de 2025), la Agrupación Carlos Jauregui Esquel de prevención del VIH e ITS, que también es integrante del Consejo Provincial de Respuesta al VIH junto a la Secretaría de Salud, presentó un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD).

El proyecto busca la adhesión del municipio local a la Ley Nacional y la Ley Provincial 1-783 con el objetivo de mejorar la salud y la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del VIH.

Presentación en el Melipal y convocatoria a la comunidad

La presentación formal y votación de este proyecto de ordenanza se llevará a cabo mañana, viernes 5 de diciembre, en la sesión que tendrá el Concejo Deliberante en el Melipal.

La Agrupación Carlos Jauregui (ACJ) invitó a la población en general a asistir a la sesión, cuyo horario estimativo para la lectura y aprobación del proyecto es entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana.

El rol clave de las personas afectadas en la gestión

La Ley Provincial 1-783 establece la necesidad de que las personas afectadas por el VIH puedan participar en la gestión de políticas públicas para la atención de la salud integral. Esto incluye, en particular, el acceso a los servicios de salud, a servicios irrestrictos y al igual que a educación y otros.

La intención del proyecto es contar con un respaldo e instrumento legal para todas las distintas actividades e intervenciones que la Agrupación Carlos Jauregui tiene planeadas realizar en el 2026. Además, se propone la creación de una mesa de trabajo intersectorial para abordar las temáticas que afectan a las personas que viven con VIH.

Servicios, talleres y contacto permanente

La Agrupación Carlos Jauregui destaca que su trabajo se enfoca en la prevención de VIH e ITS, el asesoramiento, el acceso a la PrEP y PeP, y las pruebas rápidas.

La organización ofrece permanentemente los siguientes servicios:

Asesoramiento y Pruebas Rápidas: El número de contacto está vigente para personas que necesiten asesoramiento y la prueba rápida.

Acceso a la Profilaxis: Se facilita el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PeP). Ambas están disponibles de forma gratuita para todas las personas que las necesiten, amparadas en la Ley 27.765.

Distribución de Preservativos: Se realiza la entrega de preservativos peneanos y también vaginales al presente.

Talleres de Sensibilización: Se han realizado talleres de sensibilización, y se espera una reunión de trabajo para planificar más actividades con las entidades interesadas en el 2026.

El número de contacto de la Agrupación Carlos Jauregui es 2945-595686. Para ver publicaciones, anuncios y mensajes, se puede seguir su cuenta de Instagram: @agrupacion.jauregui.





T.B