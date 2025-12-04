13°
Jueves 04 de Diciembre de 2025
04 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

La comunidad de Santa María de Los Ángeles trabaja en el emblemático pino navideño

El proyecto, impulsado junto a la Junta Vecinal del Barrio 28 de Junio, culminará el 8 de diciembre a las 21:00 hs con la inauguración del árbol y pesebre. La comunidad recibe donaciones de luces para la ornamentación.
Con el espíritu festivo ya instalado, la comunidad de la Parroquia Santa María de Los Ángeles dio inicio al armado del emblemático pino navideño ubicado en la plazoleta de la Avenida Holdich, frente a la Parroquia.

 

Natalia Quintrel, de la comunidad de Santa María de Los Ángeles, confirmó que la estructura ya se comenzó a levantar hoy, a pesar del viento que, aunque en menor medida que otros años, siempre se hace presente.

 

Trabajo comunitario y cronograma de armado

El proyecto se lleva a cabo en conjunto con la Junta Vecinal del Barrio 28 de Junio. Quintrel expresó un profundo agradecimiento por la colaboración de la nueva comisión de la junta vecinal, que absorbió esta tradición que caracteriza al barrio.

 

El proceso de armado es intenso y requiere de varias manos, especialmente por el frío y el viento. Se espera que la instalación de la estructura tome todo el día de hoy, para luego pasar a la ornamentación, el revestimiento y la instalación de las luces. La meta es que el pino esté completamente armado y listo antes del 8 de diciembre.

 

Gran inauguración con feria y espectáculos

El gran evento de inauguración está programado para el día 8 de diciembre e incluirá diversas actividades festivas para la comunidad:

 

  • Feria de Manualeros y Artesanos: A partir de las 18:00 hs, se realizará una feria con manualeros, artesanos y espectáculos. La inscripción se pudo realizar a través de un formulario en la página del Barrio 28 de Junio.

     

  • Encendido e Inauguración: A partir de las 21:00 hs de la noche se llevará a cabo la inauguración formal del árbol junto con la presentación del pesebre.

     

Llamado a la colaboración y continuidad de la tradición

La comunidad también realizó un llamado a la solidaridad, señalando que las donaciones de luces son siempre bienvenidas para la ornamentación del pino.

 

Quintrel indicó que las donaciones se recibirán hasta el último momento en que se estén ultimando detalles, calculando que la actividad del pino y todo el armado concluirá cerca de las 19:00 hs de la tarde del día 7 de diciembre (asumiendo que mañana, viernes 5 de diciembre, es el día siguiente a la entrevista y que la actividad concluirá la tarde anterior al evento).

 

Finalmente, se destacó que a medida que pasen los días, siempre se planifica alguna actividad alrededor del árbol, ya que es "muy emblemático para muchas personas que transitan después por este espacio".

T.B

 

