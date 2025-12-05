13°
Viernes 05 de Diciembre de 2025
05 de Diciembre de 2025
deportes
Por Redacción Red43

Río Mayo será sede de la Final Provincial de los Juegos Comunales en Futsal Femenino

Lo confirmó Chubut Deportes. Jugarán los ocho equipos que clasificaron en los zonales
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre se llevará a cabo en la localidad de Río Mayo la Final Provincial de los Juegos Comunales en la disciplina de Futsal Libre Femenino, donde van a estar participando los equipos de Río Mayo, Ricardo Rojas, Gastre, Corcovado, Cushamen, Lago Puelo, Las Plumas y Paso de Indios.

 

Recordemos que el elenco de Paso de Indios logró la clasificación el pasado fin de semana en la localidad de Río Pico.

 

 

Sin dudas que este programa de los Juegos Comunales, permiten a grandes y chicos, en este caso a mujeres practicante del futsal, de pequeñas localidades o comunas rurales, a mostrar sus habilidades.

 

Un programa netamente inclusivo, donde todos tienen derecho a practicar deporte, solo hay brindarles las herramientas para que eso suceda.

 

