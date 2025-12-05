Río Mayo será sede de la Final Provincial de los Juegos Comunales en Futsal Femenino

Desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre se llevará a cabo en la localidad de Río Mayo la Final Provincial de los Juegos Comunales en la disciplina de Futsal Libre Femenino, donde van a estar participando los equipos de Río Mayo, Ricardo Rojas, Gastre, Corcovado, Cushamen, Lago Puelo, Las Plumas y Paso de Indios.

Recordemos que el elenco de Paso de Indios logró la clasificación el pasado fin de semana en la localidad de Río Pico.

Sin dudas que este programa de los Juegos Comunales, permiten a grandes y chicos, en este caso a mujeres practicante del futsal, de pequeñas localidades o comunas rurales, a mostrar sus habilidades.

Un programa netamente inclusivo, donde todos tienen derecho a practicar deporte, solo hay brindarles las herramientas para que eso suceda.