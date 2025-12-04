Esquel FC, Del Campo y Cebollitas participarán en Pequeños Gigantes

Un total de 18 equipos, divididos en cuatro categorías, tomarán parte de la segunda edición del torneo Pequeños Gigantes que se jugará en la localidad de Rio Pico desde mañana viernes hasta el domingo, inclusive.

Organizado por el Área de Deportes de Rio Pico y apuntalado por la Agencia Chubut Deportes y la municipalidad, a cargo de Diego Pérez, se llevará a cabo en la localidad un nuevo torneo de fútbol infantil, donde participarán equipos de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Alto Rio Senguer, Sarmiento, Esquel y los locales de Rio Pico.

Por el lado de Esquel, confirmaron la participación los elencos de Esquel FC, en la categoría 2012/13; Deportivo Del Campo quienes lo harán en la categoría 2016/17, en tanto Cebollitas estará presente con un equipo en la divisional 2018/19.

Al igual que en la primera edición, dicho torneo tendrá la cobertura de este medio y la transmisión en vivo de muchos de los partidos a través del canal de You Tube (ElChavoDeportes).

La categoría más numerosa en cantidad de equipos, es la 2012/13 donde se anotaron un total de seis elencos. Jugarán en dos zonas de tres equipos cada una, partido y revancha, clasificando los dos primeros para la etapa de semifinales.

En la zona A participarán la CAI de Comodoro Rivadavia, Esquel FC y FC Paso de Indios. Por su parte en la zona B: estarán presentes Castelnuovo de Comodoro Rivadavia, Deportivo Senguer y Deportes Río Pico.

En lo que respecta a la categoría 2014/15, jugarán un total de cinco equipos, quienes lo harán todos contra todos, clasificando los cuatro primeros para las semifinales. Los equipos que participarán en esta categoría son: CAI de Comodoro Rivadavia, Sarmientito de Sarmiento, Deportes Rio Pico, Los Infaltables de Rada Tilly y Cebollitas de Alto Rio Senguer.

En la divisional 2016/17 jugarán CAI de Comodoro Rivadavia, Sarmientito de Sarmiento, Deportes Rio Pico y el Club Deportivo Del Campo (clasifican todos para las semifinales); en tanto en la categoría más chica (2018/19) jugara en partido y revancha (además de la final) los equipos de CAI de Comodoro Rivadavia, Deportes Rio Pico y Cebollitas de Esquel.

Según se informó, habrá un total de 48 partidos distribuidos en tanto en el Gimnasio Municipal como en la cancha de césped sintético, contigua al gimnasio.

La jornada de mañana viernes arrancará a las 17 y se extenderá hasta las 23 horas, según se informó, donde se jugarán un total de siete partidos, todos ellos dentro del gimnasio municipal.

Ya en la jornada del sábado se usarán las dos canchas de manera simultánea, jugando el primero de los partidos a las 9 horas, en tanto para las 15 horas está programado el acto oficial del torneo.

En lo que respecta al día domingo, será el momento de las semifinales, en tantos los encuentros finales de cada una de las categorías darán inicio a las 14 horas.