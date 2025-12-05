13°
05 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

¡¡Fontana de primera!!

Reactivaron la obra de los vestuarios en el estadio “El Jardín” de Trevelin
Por Redacción Red43

Tras la confirmación que el primer equipo de Fontana de Trevelin afrontará la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur y, a menos de un año de que eso suceda, los dirigentes de la entidad rojinegra anunciaron con mucha alegría la reactivación de la obra de los vestuarios que estarán ubicados detrás de uno de los arcos del estadio “El Jardín”.

 

Dicha obra estuvo paralizada por un tiempo prolongado y ahora, con recursos propios a través de distintas gestiones realizadas por la Comisión Directiva del Club dieron inicio la reactivación de la obra.

 

 

En la jornada del 1 de diciembre se puso en marcha la reactivación de esta obra, muy anhelada por los simpatizantes rojinegro.

 

“Esta reactivación se logra con fondos propios, con recursos generados y gestionados por la Comisión Directiva, demostrando una vez más el compromiso y el amor por nuestra institución” destacaron desde las redes sociales del club.

 

La obra cuenta con la dirección técnica del Arq. Martín Guzmán y la construcción está a cargo de Luis Medrano, director técnico de la institución y un profesional con vasta experiencia en obras.

 

Luis Medrano, junto a su equipo de trabajo, ya están trabajando en la planta baja de esta edificación que está ubicada detrás de uno de los arcos.

 

 

Por otra parte, retomaron también la colocación de adoquines en el sector de tribunas, una mejora iniciada hace un tiempo y que permitirá darle una terminación estética y funcional de primer nivel al estadio.

 

“Cada ladrillo, cada metro de adoquín y cada esfuerzo invertido es una muestra del crecimiento, la identidad y la proyección que estamos construyendo juntos. Esta obra será fundamental para los compromisos deportivos que afrontaremos en 2026 y para seguir embelleciendo nuestro querido estadio El Jardín”, señaló Cesar Muñoz, presidente de la entidad.

 

