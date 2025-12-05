13°
patagonia |
Por Redacción Red43

Confirmaron que el fuego en Cerro Otto está oficialmente extinguido

El SPLIF confirmó la extinción total del incendio en Melipal, tras días de vigilancia y tareas de enfriamiento. El operativo involucró brigadistas, bomberos y medios aéreos. Investigan el origen del fuego.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) informó que el incendio registrado en la zona de Melipal, en las laderas del Cerro Otto, fue declarado extinguido este jueves a las 18.50, luego de completarse las últimas verificaciones sobre el perímetro y los puntos calientes remanentes. El cierre formal se dio tras varios días de vigilancia permanente y trabajos de enfriamiento sin que se detectaran reactivaciones.

 

Últimos controles y confirmación final

 

El incendio había alcanzado el estado de “controlado” días atrás, pero el SPLIF mantuvo personal en la zona para consolidar el perímetro y evitar reinicios. Durante las recorridas finales no se registraron focos internos ni externos, lo que permitió declararlo como totalmente extinguido.

 

Amplio operativo en terreno

 

En las tareas de combate actuaron brigadistas del SPLIF Bariloche junto con el ICE Nahuel Huapi y bomberos de Melipal. Además, los cuarteles Melipal, Centro y Ruca Cura colaboraron en el abastecimiento de agua, garantizando un suministro constante para sostener el operativo.

 

 

El trabajo en tierra se complementó con medios aéreos aportados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), entre ellos un helicóptero y un avión anfibio. Estos recursos se movilizan desde diferentes bases según la disponibilidad, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego.

 

Investigación

 

La Fiscalía continúa investigando el origen del incendio, con apoyo de la Policía de Río Negro.

 

Mientras, reiteran la importancia de reportar de inmediato cualquier columna de humo o situación sospechosa al 103.

 

 

 

 

O.P.

 

