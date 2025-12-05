Incendio fuera de control: Condiciones extremas complican el trabajo en El Turbio

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) confirmó en su Parte N° 3 de este jueves a las 21 horas que el incendio iniciado el lunes 1 de diciembre en Loma de la Chancha – El Turbio continúa activo en la totalidad de su perímetro, sin posibilidad por el momento de establecer control.

De acuerdo con el informe oficial, la cabeza del incendio mantiene una propagación rápida, desplazándose hacia el Este, favorecida por la pendiente del terreno y vientos fuertes que incluso generaron un foco secundario al cruzar el arroyo Jara.

Terreno complejo, vegetación pesada y condiciones adversas

Las tareas de combate se ven dificultadas por la presencia de combustible vegetal pesado ardiendo en distintos sectores, sumado a una topografía irregular que complica el desplazamiento del personal y eleva los riesgos de operación.

La superficie afectada aún no fue determinada, aunque se confirmó que el fuego avanza sobre matorral y bosque nativo. La causa del incendio fue atribuida a un rayo, según el SPMF.

Este jueves, en la zona del siniestro, se registró una temperatura máxima de 17°C, una humedad relativa mínima del 40% y vientos del oeste entre 10 y 20 km/h, incrementándose durante la mañana a 25–35 km/h con ráfagas.

Trabajo en terreno y apoyo aéreo

Durante la jornada, el personal del SPMF intervino directamente sobre la cabeza del incendio, mientras que la Brigada del SNMF–AFE construyó fajas sobre el flanco izquierdo para intentar frenar el avance del fuego.

Los dos helicópteros con helibalde asignados al operativo realizaron transporte de brigadistas, lanzamientos de agua y sobrevuelos de evaluación.

Refuerzo y montaje de un campamento

Para este viernes se espera un escenario meteorológico similar: máxima de 17°C, humedad del 40% y vientos del oeste entre 10 y 20 km/h, aumentando durante la mañana a 20–30 km/h con ráfagas.

Se sumarán 12 combatientes del SPMF y 15 del ICE de Parques Nacionales, que se desplegarán principalmente en la cabeza del incendio. Además, debido a la magnitud del operativo y la ubicación del siniestro, se instalará un campamento para que el personal pueda pernoctar en el área y sostener el ataque ampliado.

En total, el operativo contará con 21 combatientes de línea entre SPMF y la Brigada Nacional del SNMF–AFE.

Amplio dispositivo de apoyo

El operativo cuenta con la colaboración de múltiples áreas y organismos: Subcentral Golondrinas, Área de Comunicaciones de la Central de Coordinación y Despacho Trevelin, Base de Servicio Golondrinas, Rec y Servicios, Logística y Asistencia Técnica del SPMF, Área SIG y Autoridades de la Secretaría de Bosques, SNMF–AFE y Regional Patagónica del SNMF, SMN (apoyo meteorológico), Protección Civil Lago Puelo e ICE Parque Nacional Lago Puelo.

La imagen de portada fue tomada por Marcos Fernández, jefe de Brigada de la Base de Servicio Puerto Patriada.

O.P.