Arrancó el viernes: Fresquito a la mañana, más lindo a la tarde y finde de calorcito

Este viernes 5 de diciembre, la Comarca Andina amanece con 10°C y cielo algo nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones serán estables durante todo el día, con 0% de probabilidad de precipitaciones.
Durante la mañana el viento soplará leve a moderado del oeste (7–12 km/h), manteniendo la sensación térmica en valores similares a la temperatura real. Hacia el mediodía, el cielo seguirá parcialmente nuboso.
Tarde templada, viento del oeste y sin lluvias
Durante la tarde, la temperatura trepará hasta los 20°C, con un cielo que se mantendrá mayormente nublado, aunque con momentos de claros.
El viento será protagonista: 23–31 km/h del oeste, con ráfagas que podrían acercarse a los 40 km/h según proyecciones complementarias, y el índice UV estará muy alto alrededor de las 14 hs.
Noche estable y con descenso de temperatura
La noche llegará con 14°C, viento moderado del oeste y un cielo nuevamente algo nublado.
Pronósticos alternativos anticipan un cierre más despejado hacia las 23, con 11°C y viento flojo del sudoeste.
Fin de semana: sube la temperatura
Todo indica que la Comarca Andina tendrá un fin de semana casi veraniego, con máximas que rondarán los 30°C:
Sábado 6/12
- Máxima: 28°C — Mínima: 6°C
- Parcialmente nublado, sin lluvias.
Domingo 7/12
- Máxima: 30°C — Mínima: 11°C
- Jornada despejada por la mañana y con algunas nubes por la tarde.
- 0% de probabilidad de precipitaciones en ambos días.
Ideal para ríos, senderismo, ferias y actividades al aire libre en toda la Comarca.
Efemérides de hoy: 5 de diciembre
Estas fechas acompañan la agenda del día.
Día Mundial del Suelo
Una fecha para reflexionar sobre la relación entre el suelo y el agua, esenciales para la producción de alimentos y la salud de los ecosistemas.
Día Internacional de los Voluntarios
Una jornada que remarca el valor de la acción colectiva y el rol social de quienes trabajan en primera línea en situaciones críticas.
Día Internacional del Ninja
Una celebración global que combina historia y cultura pop, homenajeando tanto a los shinobi del Japón feudal como a su impacto actual en cine, series y videojuegos.
