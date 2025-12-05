Arrancó el viernes: Fresquito a la mañana, más lindo a la tarde y finde de calorcito

Este viernes 5 de diciembre, la Comarca Andina amanece con 10°C y cielo algo nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones serán estables durante todo el día, con 0% de probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana el viento soplará leve a moderado del oeste (7–12 km/h), manteniendo la sensación térmica en valores similares a la temperatura real. Hacia el mediodía, el cielo seguirá parcialmente nuboso.

Tarde templada, viento del oeste y sin lluvias

Durante la tarde, la temperatura trepará hasta los 20°C, con un cielo que se mantendrá mayormente nublado, aunque con momentos de claros.

El viento será protagonista: 23–31 km/h del oeste, con ráfagas que podrían acercarse a los 40 km/h según proyecciones complementarias, y el índice UV estará muy alto alrededor de las 14 hs.

Noche estable y con descenso de temperatura

La noche llegará con 14°C, viento moderado del oeste y un cielo nuevamente algo nublado.

Pronósticos alternativos anticipan un cierre más despejado hacia las 23, con 11°C y viento flojo del sudoeste.

Fin de semana: sube la temperatura

Todo indica que la Comarca Andina tendrá un fin de semana casi veraniego, con máximas que rondarán los 30°C:

Sábado 6/12

Máxima: 28°C — Mínima: 6°C

28°C — 6°C Parcialmente nublado, sin lluvias.

Domingo 7/12

Máxima: 30°C — Mínima: 11°C

30°C — 11°C Jornada despejada por la mañana y con algunas nubes por la tarde.

0% de probabilidad de precipitaciones en ambos días.

Ideal para ríos, senderismo, ferias y actividades al aire libre en toda la Comarca.

Efemérides de hoy: 5 de diciembre

Estas fechas acompañan la agenda del día.

Día Mundial del Suelo

Una fecha para reflexionar sobre la relación entre el suelo y el agua, esenciales para la producción de alimentos y la salud de los ecosistemas.

Día Internacional de los Voluntarios

Una jornada que remarca el valor de la acción colectiva y el rol social de quienes trabajan en primera línea en situaciones críticas.

Día Internacional del Ninja

Una celebración global que combina historia y cultura pop, homenajeando tanto a los shinobi del Japón feudal como a su impacto actual en cine, series y videojuegos.

O.P.