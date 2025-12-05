22°
25° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoSMNEl BolsónLago PueloEl HoyoEpuyenPrimavera
05 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Arrancó el viernes: Fresquito a la mañana, más lindo a la tarde y finde de calorcito

La jornada comienza con 10°C y cielo algo nublado, sin lluvias a la vista y con viento leve del oeste. Hacia la tarde mejora el ambiente, sube la temperatura y se perfila un fin de semana con máximas cercanas a los 30°C.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este viernes 5 de diciembre, la Comarca Andina amanece con 10°C y cielo algo nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones serán estables durante todo el día, con 0% de probabilidad de precipitaciones.

 

Durante la mañana el viento soplará leve a moderado del oeste (7–12 km/h), manteniendo la sensación térmica en valores similares a la temperatura real. Hacia el mediodía, el cielo seguirá parcialmente nuboso.

 

Tarde templada, viento del oeste y sin lluvias

 

Durante la tarde, la temperatura trepará hasta los 20°C, con un cielo que se mantendrá mayormente nublado, aunque con momentos de claros.

 

El viento será protagonista: 23–31 km/h del oeste, con ráfagas que podrían acercarse a los 40 km/h según proyecciones complementarias, y el índice UV estará muy alto alrededor de las 14 hs.

 

Noche estable y con descenso de temperatura

 

La noche llegará con 14°C, viento moderado del oeste y un cielo nuevamente algo nublado.

 

Pronósticos alternativos anticipan un cierre más despejado hacia las 23, con 11°C y viento flojo del sudoeste.

 

Fin de semana: sube la temperatura

 

Todo indica que la Comarca Andina tendrá un fin de semana casi veraniego, con máximas que rondarán los 30°C:

 

Sábado 6/12

 

  • Máxima: 28°C — Mínima: 6°C
  • Parcialmente nublado, sin lluvias.

 

Domingo 7/12

 

  • Máxima: 30°C — Mínima: 11°C
  • Jornada despejada por la mañana y con algunas nubes por la tarde.
  • 0% de probabilidad de precipitaciones en ambos días.

Ideal para ríos, senderismo, ferias y actividades al aire libre en toda la Comarca.

 

 

Efemérides de hoy: 5 de diciembre

 

Estas fechas acompañan la agenda del día.

 

Día Mundial del Suelo

 

Una fecha para reflexionar sobre la relación entre el suelo y el agua, esenciales para la producción de alimentos y la salud de los ecosistemas.

 

Día Internacional de los Voluntarios

 

Una jornada que remarca el valor de la acción colectiva y el rol social de quienes trabajan en primera línea en situaciones críticas. 

 

Día Internacional del Ninja

 

Una celebración global que combina historia y cultura pop, homenajeando tanto a los shinobi del Japón feudal como a su impacto actual en cine, series y videojuegos.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
2
 Bomberos y policía trabajan en principio de incendio en terreno baldío de Esquel
3
 Ciclista sufrió una caída y fue trasladado al hospital
4
 Un hombre amenazó a su pareja y desató un incendio antes de agredir a policías
5
 Operativo “Escudo Ecológico”: Secuestraron herramientas, plantas de marihuana y hasta una lancha
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -