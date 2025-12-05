Otro principio de incendio en El Pedregoso bajo tendido eléctrico

Bomberos Voluntarios de El Hoyo informaron que este jueves, minutos antes de las 15, se recibió una denuncia por un foco de incendio registrado bajo el tendido eléctrico en la zona de El Pedregoso.

Según detallaron, al llegar, los bomberos confirmaron que se trataba de un incendio en pastizales, el cual había sido inicialmente contenido por vecinos.

Los equipos procedieron a la extinción total del fuego y, posteriormente, a las tareas de enfriamiento del perímetro, en coordinación con la Brigada de Incendios Golondrinas, a fin de evitar una posible reactivación.

En el lugar también trabajaron Policía, Tránsito y Protección Civil Municipal, APSV, Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) y SPMF.

Recomendaciones y advertencias

Desde Bomberos Voluntarios recordaron que, ante incendios que involucren instalaciones eléctricas, es fundamental mantener una distancia prudente para evitar riesgos.

Además, señalaron que las quemas están prohibidas y se encuentran vigentes las Ordenanzas Municipales N° 065/2020 y 088/2021, que establecen multas para las quemas a cielo abierto fuera de temporada.

También insistieron en que si se observa una columna de humo, se debe informar de inmediato llamando a Bomberos (100) o a la Brigada de Incendios (105 – 4471 914). Y recordaron que las denuncias falsas son ilegales y perjudican la respuesta a incidentes reales.

O.P.