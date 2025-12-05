Fin de semana:  amplia agenda deportiva y cultural 

La subsecretaria de Cultura municipal, Sonia Baliente, presentó el detalle de las actividades que se desplegarán en distintos espacios culturales. Este viernes en el Centro Cultural Melipal se realizará la muestra de fin de año de los talleres de guitarra, canto y coro bajo el nombre “Suna Música”, desde las 20:30. Paralelamente, en el Auditorio Municipal, Vocal del Pinar ofrecerá un concierto con artistas invitados.



El sábado marcará el comienzo del Gran Paseo Navideño, que se desarrollará sábado, domingo y lunes de 18 a 22 horas, con más de 150 artesanos y emprendedores. Allí también habrá espectáculos de música y danza.



El sábado 6, en Melipal, se realizará además el cierre del ciclo 2025 del programa Pertenecer, con exposición y venta de productos elaborados en los talleres de telar, platería mapuche y cerámica, entre las 13 y las 18. En paralelo, los talleres municipales TAMFI y TAMFOC llevarán adelante el encuentro vecinal “Merendarte” en el barrio Badén, de 16 a 18 horas.

La jornada cultural sabatina incluirá también la inauguración de la muestra de procesos creativos de la formación artística vocacional del Instituto 818 desde las 20, y la obra de teatro “Criatura”, a las 21:30.



El domingo 7 será el turno de la muestra de fin de año de la Escuela de Danzas Árabes de la Asociación Sirio-Libanesa, titulada “La música se vuelve cuerpo”, a las 20 en el Auditorio Municipal. Y el lunes 8 se presentará Al-Nur, cierre del año del Estudio de Danzas Árabes Isis, también en el Auditorio, a las 21. Esa misma noche, en el Melipal, la Orquesta De Biasi brindará su concierto de fin de año.

Baliente adelantó además que el jueves 11 se realizará un seminario de danza y música colombiana con entrada libre y gratuita en el Auditorio Municipal, de 18 a 21 horas.

Deportes: torneos nacionales, ciclismo y finales locales



Por su parte, Diego Galmes, referente del área de Deportes municipal, presentó la agenda deportiva: este viernes comienza el Nacional de Newcom, que reúne a más de 400 adultos mayores de distintas provincias. El torneo continuará sábado y domingo en el estadio municipal, donde también se jugarán las semifinales de la Liga del Oeste y la final de la Liga de Veteranos.



Asimismo, el sábado se sumará la competencia Buscando Semillero, de mountain bike, que tendrá lugar en el Autódromo. También se pondrá en marcha la segunda edición de la carrera Q Trail, que convoca a alrededor de 500 participantes. La actividad inicia con una Expo-feria y charlas en la Sociedad Rural y culmina con la carrera el domingo.



El domingo también se disputará la liga de la final de básquet y la final de la Liga Municipal Infantil de Fútbol, un proyecto que reúne a más de mil niños y niñas.

Galmes destacó que este fin de semana llegarán a Esquel más de mil visitantes atraídos por la agenda deportiva, e invitó a todos a sumarse también a las propuestas culturales que se desarrollarán en paralelo.