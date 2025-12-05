Chamorro: transmisión en vivo de sesión, presupuesto, información pública y ética

En la décima séptima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Evangelina Chamorro destacó la transmisión en vivo de la sesión: “Cumpliendo con la ordenanza se está transmitiendo en vivo”, celebró, remarcando la importancia de que “toda la información quede disponible para que los vecinos puedan consultarla”.



También se refirió al presupuesto 2026, cuya presentación generó una fuerte polémica. Sostuvo que el expediente ingresado el 14 de noviembre “presentaba errores” y relató que su bancada dejó el despacho en minoría solicitando que el paquete presupuestario volviera al Ejecutivo para ser corregido. De igual modo dio cuenta que el presupuesto se volvió a presentar luego de dos revisiones posteriores a la primera.



En otro punto sostuvo que el Ejecutivo no cumple con la ordenanza 151/23 de acceso a la información pública: “Si uno busca las órdenes de compra, los contratos de locación, las pautas publicitarias… no las va a encontrar”.



La edil también criticó la política impositiva del Ejecutivo, señalando que “a lo largo de estos dos años” han recibido numerosos pedidos de vecinos endeudados que necesitan planes de pago o condonaciones.



Finalmente, se refirió a presuntos conflictos éticos relacionados con el proyecto inmobiliario Parques de Esquel. Afirmó que el estudio de impacto ambiental corresponde a “la licenciada López Rey, integrante del gobierno municipal”. Según la concejal, se trata de “cero profesional” y representa “una muestra más del desprecio a la ética pública”.



Aseguró además que el proyecto está alcanzado por un régimen de beneficios municipales para inversiones turísticas, lo que agrava la incompatibilidad.

E.B.W.