UEPROMU Acelera obras de gas, adoquinado y mejoras para feriantes antes de las fiestas

Iván Pereira, gerente de UEPROMU, dialogó con Red43 sobre los trabajos que se están llevando adelante en la ciudad.

"Se termina un año con mucho trabajo. Estamos adoquinando 4 cuadras en Antártida Argentina y Molinari, desde Don Bosco hacia la calle Humphreys. Se están haciendo drenajes en la calle Molinari y estamos trabajando en el paseo Don Bosco con los feriantes, estamos adoquinando todo ese sector", comenzó comentando. En este sentido, agregó: "Estamos trabajando no sólo en las veredas, sino también en un sistema de toldos con soportes nuevos para poder proyectar a futuro algún tipo de estructura que sirva para contener a los feriantes y los días de mal clima tener más resguardados", y aseguró que antes de fin de año los trabajos estarán concluidos.

Y prosiguió: "Estamos avanzando en la red de gas, en toda la parte administrativa, que a veces es más trabajo la parte administrativa que el trabajo en sí, eso el vecino no lo sabe y cree que estamos parados, pero no. Estamos trabajando en la red de gas tanto de Badén I como de Valle Chico. La de Badén I le da gas casi a 30 personas y la de Valle Chico va a venir a solucionar todo el sector que van a ser muchos vecinos, hoy 200 quizás mañana 300 o 400 vecinos que se pueden instalar. Es una red de gas importante".

En Valle Chico también se está trabajando con la red de agua, enripiando y haciendo drenajes, asegura Pereira.

Además: "Estamos terminado el paseo de Cámpora con el embellecimiento de las veredas y refacciones en los detalles de la baranda".

Finalmente destaca los trabajos realizados en la Plaza del Cielo: "Se están proyectando las veredas y todo el sistema eléctrico".

Pereira comenta que el grueso del trabajo se realiza en estos meses porque: "Sabemos que el invierno, depende cómo viene, a veces para un poco el trabajo por condiciones climáticas. Todo lo que proyectamos en invierno, ahora lo estamos tratando de llevar a cabo".

"Va a ser un 2026 con muchísimas obras, como fue este año", concluyó.

R.G.