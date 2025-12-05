16°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad UEPROMUEsquelobrasbadenValle Chico
05 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

UEPROMU Acelera obras de gas, adoquinado y mejoras para feriantes antes de las fiestas

El gerente de la UEPROMU, Iván Pereira, destacó el intenso trabajo en Esquel Se avanza en adoquinado, drenajes y redes de gas para Badén I y Valle Chico e infraestructura para feriantes en Don Bosco.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Iván Pereira, gerente de UEPROMU, dialogó con Red43 sobre los trabajos que se están llevando adelante en la ciudad. 

 

"Se termina un año con mucho trabajo. Estamos adoquinando 4 cuadras en Antártida Argentina y Molinari, desde Don Bosco hacia la calle Humphreys. Se están haciendo drenajes en la calle Molinari y estamos trabajando en el paseo Don Bosco con los feriantes, estamos adoquinando todo ese sector", comenzó comentando. En este sentido, agregó: "Estamos trabajando no sólo en las veredas, sino también en un sistema de toldos con soportes nuevos para poder proyectar a futuro algún tipo de estructura que sirva para contener a los feriantes y los días de mal clima tener más resguardados", y aseguró que antes de fin de año los trabajos estarán concluidos. 

 

Y prosiguió: "Estamos avanzando en la red de gas, en toda la parte administrativa, que a veces es más trabajo la parte administrativa que el trabajo en sí, eso el vecino no lo sabe y cree que estamos parados, pero no. Estamos trabajando en la red de gas tanto de Badén I como de Valle Chico. La de Badén I le da gas casi a 30 personas y la de Valle Chico va a venir a solucionar todo el sector que van a ser muchos vecinos, hoy 200 quizás mañana 300 o 400 vecinos que se pueden instalar. Es una red de gas importante".

 

En Valle Chico también se está trabajando con la red de agua, enripiando y haciendo drenajes, asegura Pereira. 

 

Además: "Estamos terminado el paseo de Cámpora con el embellecimiento de las veredas y refacciones en los detalles de la baranda". 

 

Finalmente destaca los trabajos realizados en la Plaza del Cielo: "Se están proyectando las veredas y todo el sistema eléctrico".

 

Pereira comenta que el grueso del trabajo se realiza en estos meses porque: "Sabemos que el invierno, depende cómo viene, a veces para un poco el trabajo por condiciones climáticas. Todo lo que proyectamos en invierno, ahora lo estamos tratando de llevar a cabo". 

 

"Va a ser un 2026 con muchísimas obras, como fue este año", concluyó. 

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Bomberos y policía trabajan en principio de incendio en terreno baldío de Esquel
2
 Operativo “Escudo Ecológico”: Secuestraron herramientas, plantas de marihuana y hasta una lancha
3
 Declararon culpable al médico acusado de abuso sexual: Pedirán 10 años de prisión
4
 Tragedia por un borracho que iba a 100 kilómetros por hora: mató a una nena de 13 y dejó grave a su hermano de 10
5
 Chubut acordó diferenciar las vacaciones de invierno de Buenos Aires para impulsar el turismo
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -