"Dejame que me moje el pelo nomás": El arresto de "May", jefa de una banda criminal, ocurrió en plena peluquería

El pasado martes se concretó el arresto de Mayra Solorzano, de 37 años y con domicilio en Gregorio de Laferrere, quien está acusada de ser la jefa de una peligrosa banda criminal dedicada a cometer asaltos bajo la modalidad de entraderas. Conocida como "May", su detención marcó la caída de la cuarta sospechosa de una organización que, según la investigación, cuenta incluso entre sus filas con un ex teniente de la Policía Bonaerense.

Sin embargo, el arresto de May, que se realizó en una peluquería, será recordado por el "humillante video" que se viralizó, aunque no por la acción policial, sino por la forma en que fue encontrada y su reacción al momento de ser esposada.

El Momento de la Detención y la Súplica a la Policía

Los policías de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) de La Matanza lograron dar con "May" luego de intervenir su teléfono, lo que les permitió saber dónde encontrarla. La encontraron en una peluquería ubicada en el cruce de Piedra Buena y Gutiérrez, también en Laferrere, justo cuando se estaba haciendo un tratamiento capilar.

La caída de la jefa de la banda ocurrió con el papel metálico puesto en parte de su pelo, con la iluminación del local y portando la capa de peluquería o bata de corte. Al verse rodeada, "May" les suplicó a los agentes: “Dejame que me saque las mechas, dejame que me moje el pelo nomás”.

Los investigadores no le permitieron entregar su teléfono a otra persona, y de hecho, ese fue el único elemento que le secuestraron en el momento. La jefa de la banda criminal llegó a la comisaría con un rodete en la cabeza, ya sin la bata de peluquería ni el papel metálico, dado que le permitieron sacarse las mechas.

La Banda Criminal y su Conexión Policial

La banda, bajo investigación de la fiscal de Investigación de Gravedad Institucional de La Matanza, Andrea Palin, está acusada de haber cometido al menos ocho ataques bajo la modalidad de entraderas. Entre los hechos más resonantes se encuentra el robo a un familiar de un fiscal federal de Lomas de Zamora, ocurrido el 15 de agosto de 2023, donde se sustrajo dinero y pertenencias.

La causa por asociación ilícita ya suma cuatro detenidos. Los dos primeros en caer fueron Pablo Oviedo (31) y Ernesto Martínez (35) el 12 de enero de 2024, a quienes se les secuestraron siete autos (uno usado en el robo al familiar del fiscal y seis con pedido de secuestro), herramientas y una pistola calibre 11.25.

Posteriormente, el 24 de abril de 2024, fue arrestado Blas Osvaldo Camacho, un teniente de la Bonaerense de 41 años que revestía en el UTOI de La Matanza y que fue desafectado de la fuerza. A Camacho se le secuestró un auto usado en el robo al familiar del fiscal, su arma reglamentaria, el chaleco balístico, alhajas, dinero y documentación. Tras su detención, también fue desafectada del servicio su pareja, una oficial inspector de la Comisaría de Rafael Castillo.

La investigación determinó que el teniente Camacho informaba a la banda sobre las alertas policiales en los domicilios que estaban asaltando.

El Rol de Mayra Solorzano en la Organización

Mayra Solorzano era considerada la jefa de la banda, y su rol era crucial: era el nexo entre la organización y el ex teniente Camacho.

Además, Solorzano no solo se encargaba de buscar los domicilios donde se cometerían los robos, sino también de organizar los roles de los cómplices. Monitoreaba los movimientos de sus cómplices mientras se cometían los ilícitos y estaba en comunicación directa con el ex policía. La detención de "May" era el último paso para desbaratar por completo la cúpula de la organización.

