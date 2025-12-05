Barrio Malvinas: continúan los trabajos

La Municipalidad de Esquel, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), continúa con las tareas de mantenimiento y mejora en el Barrio Malvinas, enfocándose esta vez en los exteriores de las 96 viviendas.

Iván Pereira, titular de la UEPROMU, detalló las acciones que se están llevando a cabo: "Sí, estamos mejorando las rampas de acceso a las veredas, mejorando la accesibilidad y la circulación de los vecinos, y como vimos que la vereda estaba también en un estado precario, estamos mejorando las veredas justo en las ochavas, que son los lugares que más han sufrido el paso del tiempo. Así que, nada, se está llevando un trabajo adelante con la cooperativa de la municipalidad, y creemos que está quedando muy bien."

Por su parte, Marta Barrera, integrante de la comisión de las 96 viviendas, destacó la buena predisposición y la eficiencia del organismo municipal frente a las necesidades del barrio. "Siempre responde al llamado y tiene una buena capacidad de resolución frente a los problemas que se plantean."

Las tareas de reacondicionamiento se realizan con personal de la cooperativa municipal, asegurando el avance de las obras y la mejora continua del espacio público en la ciudad.

E.B.W.