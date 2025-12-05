16°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad obrasBarrio 96 viviendas
05 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Barrio Malvinas: continúan los trabajos

La Municipalidad de Esquel realiza mejoras en las 96 viviendas para optimizar la accesibilidad y la circulación de los vecinos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), continúa con las tareas de mantenimiento y mejora en el Barrio Malvinas, enfocándose esta vez en los exteriores de las 96 viviendas.

 

Iván Pereira, titular de la UEPROMU, detalló las acciones que se están llevando a cabo: "Sí, estamos mejorando las rampas de acceso a las veredas, mejorando la accesibilidad y la circulación de los vecinos, y como vimos que la vereda estaba también en un estado precario, estamos mejorando las veredas justo en las ochavas, que son los lugares que más han sufrido el paso del tiempo. Así que, nada, se está llevando un trabajo adelante con la cooperativa de la municipalidad, y creemos que está quedando muy bien."

 

Por su parte, Marta Barrera, integrante de la comisión de las 96 viviendas, destacó la buena predisposición y la eficiencia del organismo municipal frente a las necesidades del barrio. "Siempre responde al llamado y tiene una buena capacidad de resolución frente a los problemas que se plantean."

 

Las tareas de reacondicionamiento se realizan con personal de la cooperativa municipal, asegurando el avance de las obras y la mejora continua del espacio público en la ciudad.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Bomberos y policía trabajan en principio de incendio en terreno baldío de Esquel
2
 Operativo “Escudo Ecológico”: Secuestraron herramientas, plantas de marihuana y hasta una lancha
3
 Declararon culpable al médico acusado de abuso sexual: Pedirán 10 años de prisión
4
 Tragedia por un borracho que iba a 100 kilómetros por hora: mató a una nena de 13 y dejó grave a su hermano de 10
5
 Chubut acordó diferenciar las vacaciones de invierno de Buenos Aires para impulsar el turismo
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -