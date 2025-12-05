Respaldo legal para la prevención: El concejo aprobó el proyecto de adhesión a la ley de VIH e ITS

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Esquel ha dado un paso fundamental en la política de salud integral al votar a favor del proyecto de ordenanza presentado, logrando la adhesión del municipio a la Ley Provincial 1.783.

Nora Cisneros, de la Agrupación Carlos Jáuregui Esquel (organización impulsora del proyecto e integrante del Consejo Provincial de Respuesta al VIH), celebró la votación. Explicó que la Ley Provincial 1.783, establecida en base a la Ley Nacional 27.675, se centra en promover la participación de las personas afectadas con VIH en la planificación y gestión de políticas públicas.

La Inclusión Social, el Foco de la Nueva Ordenanza

La nueva adhesión municipal expande el alcance de las políticas más allá de los tratamientos de salud, incorporando los determinantes sociales cruciales para quienes viven con VIH.

Para la Agrupación Jáuregui, que realizó 18 talleres de sensibilización este año, este instrumento legal permitirá al municipio "tomar la posta". El objetivo inmediato es conformar una mesa de trabajo intersectorial con distintas áreas para planificar las acciones del 2026. Cisneros enfatizó que esta planificación se basa en "ideas, propuestas y concretar las nuevas", sin implicar costos presupuestarios directos.

Esquel se Pone a Tono con la Provincia

Con esta adhesión, Esquel se equipara a otras ciudades de Chubut, como Comodoro Rivadavia, que adhirió hace más de un año a la ley y a la Declaración de Sevilla, y Puerto Madryn, que lo hizo semanas atrás.

La Agrupación Jáuregui destaca que la adhesión allana el camino para que el municipio desarrolle un programa municipal de respuesta al VIH, tal como lo implica la Declaración de Sevilla. La aprobación del proyecto significa que Esquel, uno de los municipios más grandes que quedaba sin adhesión, dio una respuesta positiva al ámbito gubernamental local.

El Trabajo Territorial como Antecedente

La nueva ordenanza fortalece la labor ya realizada en el ámbito comunitario, como la Secretaría de Salud, Diversidad y Géneros del Barrio 28 de Junio, a cargo de Stefanie Ragel. Ragel indicó que en conjunto con la Agrupación Jáuregui vienen realizando iniciativas como la dispensa de entrega de preservativos no solo en el barrio, sino también en otros espacios.

Ragel subrayó que el respaldo legal obtenido es fundamental para los futuros proyectos en salud, diversidad y género. La intención ahora, con el proyecto ya aprobado, es llevar un proyecto oficial en 2026 para que la distribución gratuita de preservativos y los talleres de sensibilización se extiendan a todas las vecinales de Esquel.

