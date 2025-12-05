Balance de proyectos y desafíos en comisiones

Escalona comenzó informando que su bloque ha presentado un alto volumen de trabajo, con 117 proyectos ingresados a la fecha, de los cuales 58 han sido aprobados. El Concejal señaló que un conjunto de 35 expedientes se encuentran aún en tratamiento en las comisiones permanentes, principalmente en Legales y Ambiente, buscando que se avance en su análisis y despacho. Destacó la colaboración de su bloque en el trabajo legislativo, aun cuando contrastó la rápida tramitación de los proyectos del Ejecutivo Municipal (DEM) con el tiempo que llevan las iniciativas propias. No obstante, Escalona resaltó que su bloque está atento a la calidad de la normativa, recordando que algunas iniciativas del DEM han requerido revisiones posteriores.

"En este Concejo se trabaja a conciencia", afirmó Escalona. Y agregó: "Nuestra banca hace sus aportes, procurando que todos los proyectos avancen y se ejecuten en tiempo y forma para el bienestar de los vecinos".

Enfoque en la ejecución y proyectos prioritarios

El edil puso énfasis en la necesidad de ejecución de ordenanzas ya sancionadas y en la importancia de avanzar con propuestas de impacto social. Mencionó la ordenanza de microcréditos para la construcción de muros de contención, una herramienta social aprobada, sobre la cual el Concejal Escalona expresó el deseo de que se le asigne la partida presupuestaria para su implementación. Sobre esto, el Concejal refirió que le preguntan los vecinos y en el DEM les dicen que no hay financiamiento, mientras que la ordenanza está aprobada. "Está aprobada, pero no está ejecutada. Cero pesos en el 24, cero pesos en el 25".

Otros proyectos importantes, como un programa para el saneamiento del arroyo con el desarrollo de un paseo costero y una ordenanza para el relevamiento territorial de Esquel, están pendientes de tratamiento. En relación a la movilidad, Escalona recordó que la Medida Extraordinaria para el Transporte Público de Pasajeros, crucial para el servicio nocturno estudiantil, "tardaron un año y medio en ejecutarlo".

Temas tributarios, servicios y acceso a la información

Escalona dedicó un segmento de su alocución a los temas que conciernen a la economía de los vecinos y los servicios. Mencionó que la actualización del módulo municipal y el consecuente ajuste en las tasas como la inmobiliaria y automotor, han generado preocupación en los contribuyentes.

En cuanto a los servicios básicos, el acceso al agua potable para varios sectores de la ciudad, incluyendo Faldeo, Braun y Roberts, sigue siendo un punto de atención para el Concejal, quien busca respuestas claras del Ejecutivo a través de pedidos de informe. "No sabemos si los 18 vecinos del Faldeo después de un año de trabajo van a poder acceder al agua potable", indicó.

Finalmente, manifestó la necesidad de mayor celeridad en la respuesta a los pedidos de informe solicitados, ya que esta información es fundamental para el seguimiento de la gestión y el trabajo legislativo. En este sentido, anunció la intención de impulsar un régimen de sanciones a funcionarios por la falta de respuesta a los requerimientos de información, con el objetivo de "cerrar el circuito legal" y asegurar el flujo de datos necesarios para la labor del Concejo.

