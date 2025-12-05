Turismo binacional: Esquel avanza en el Plan de Integración Estratégica

“El objetivo fue realizar un relevamiento de la ruta, los centros de informes y los puntos de interés turísticos que se podrían recorrer, como así también evaluar el tiempo que lleva recorrer el circuito”, manifestó Andolfatti y agregó que el propósito es recorrer este trayecto al menos una vez por mes para impulsar mejoras continuas

Según comunicó la funcionaria municipal, este trabajo comenzó en el mes de abril de 2025, siendo Esquel el municipio cabecera e impulsor. Andolfatti también recordó que anteriormente se lanzó el programa “La Ruta Paraíso del Encuentro”, un proyecto que tenía características similares al Plan Binacional pero quedó inconcluso. “La idea de este plan es que trascienda a las gestiones, y que sean los mismos prestadores turísticos del sector privado quienes generen una alianza para que permite de fortalecer definitivamente el circuito”, señaló.

Próximas acciones de promoción binacional

Cabe recalcar que el 27 y 28 de noviembre, integrantes de los municipios de Trevelin, Futaleufú, Palena, Chaitén y Osorno visitaron la ciudad, en donde Esquel fue sede del primer encuentro para poner en marcha este plan. En esa instancia se definió la ruta turística, se realizó una presentación de cada destino haciendo énfasis en sus fortalezas, oportunidades y amenazas, y se propuso realizar un diagnóstico conjunto.

También se abordaron conceptos en común como la identidad local, la naturaleza, las áreas protegidas, la ruralidad y el agroturismo. La próxima reunión será el 20 de enero en Futaleufú, con avances sobre el diagnóstico y la participación exclusiva del sector privado y las agencias turísticas de las localidades previamente mencionadas.

F.P